快訊

川普宣誓就職「1舉動」登上熱搜 與梅蘭妮亞微妙互動全被拍

地震後忙著PO文 無血淚政客拿人民苦難當分裂籌碼

蔡英文曾說「刪10%預算活好好的」 國民黨僅刪3.54%嗆卓揆無能

土耳其滑雪度假飯店大火…旅客深夜跳窗逃生 增至66死51傷

中央社／ 卡爾塔卡亞21日綜合外電報導
土耳其西北部包魯省滑雪度假村一間飯店今天凌晨失火，造成66人罹難。 歐新社
土耳其西北部包魯省滑雪度假村一間飯店今天凌晨失火，造成66人罹難。 歐新社

土耳其西北部包魯省滑雪度假村一間飯店今天凌晨失火，造成66人罹難，驚恐的顧客被迫深夜跳出窗外逃生。

路透社報導，衛生部長梅米什奧盧（KemalMemisoglu）在包魯省（Bolu）卡爾塔卡亞（Kartalkaya）的該度假村表示，事件造成約51人受傷。

當局表示，11層樓高的卡塔爾大飯店（Grand Kartal Hotel）餐廳所在樓層於凌晨3時30分左右起火。

多部消防車圍繞被燒焦的建築進行灌救。高樓層房客把被單綁在一起，往窗外垂降，試圖逃生。

土耳其 火災 飯店

延伸閱讀

土耳其滑雪勝地飯店大火10死32傷 背靠懸崖難搶救、3人跳窗求生喪命

相關新聞

日本大阪通天閣附近建築烈焰狂竄 傳巨大爆炸聲至少1人受傷

日本大阪市浪速區通天閣附近「新世界本通商店街」的一棟五層樓建築，當地時間21日17時傳出火警（台灣時間21日16時）。據...

大阪「通天閣商店街」火警2小時撲滅釀1傷 目擊者：真的很恐怖

日本大阪市浪速區知名地標通天閣附近一家遊戲中心今天傍晚發生火災，一名30多歲的男店員臉部被燒傷送醫，所幸傷勢輕微。火勢在...

遭烏克蘭無人機襲擊 俄羅斯油庫與軍機工廠起火燃燒

烏克蘭軍方今天表示，夜間對俄羅斯目標發射一輪無人機，造成1座油庫起火燃燒，還導致1座生產軍用飛機的工廠發生多起「爆炸」

土耳其滑雪度假飯店大火…旅客深夜跳窗逃生 增至66死51傷

土耳其西北部包魯省滑雪度假村一間飯店今天凌晨失火，造成66人罹難，驚恐的顧客被迫深夜跳出窗外逃生

拐騙事件頻傳衝擊 泰國旅遊業者籲減陸客免簽天數

民眾赴泰後遭拐騙到緬甸詐騙園區事件頻傳，衝擊泰國旅遊市場。有人認為泰國成為了罪犯的犯罪基地，旅遊業者要求縮減中國遊客赴泰...

緬甸軍政府掃蕩詐騙…逾5萬嫌犯遣返中國 官媒首度細談嚴重度

緬甸軍政府今天宣布，自2023年10月以來，已有逾5萬名參與線上詐騙的嫌犯遭遣返中國，軍政府也罕見呼籲鄰近國家攜手合作，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。