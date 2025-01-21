土耳其滑雪度假飯店大火…旅客深夜跳窗逃生 增至66死51傷
土耳其西北部包魯省滑雪度假村一間飯店今天凌晨失火，造成66人罹難，驚恐的顧客被迫深夜跳出窗外逃生。
路透社報導，衛生部長梅米什奧盧（KemalMemisoglu）在包魯省（Bolu）卡爾塔卡亞（Kartalkaya）的該度假村表示，事件造成約51人受傷。
當局表示，11層樓高的卡塔爾大飯店（Grand Kartal Hotel）餐廳所在樓層於凌晨3時30分左右起火。
多部消防車圍繞被燒焦的建築進行灌救。高樓層房客把被單綁在一起，往窗外垂降，試圖逃生。
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