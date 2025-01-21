緬甸軍政府掃蕩詐騙…逾5萬嫌犯遣返中國 官媒首度細談嚴重度

緬甸軍政府今天宣布，自2023年10月以來，已有逾5萬名參與線上詐騙的嫌犯遭遣返中國，軍政府也罕見呼籲鄰近國家攜手合作，共同打擊詐騙。

法新社報導，近年詐騙園區如雨後春筍般在緬甸邊境湧現，園區內都是遭販運和強迫勞動的外國人，詐騙目標則是他們的本國同胞。據分析人士，當地詐騙產業規模高達數十億美元。

國營的「緬甸環球新光報」（Global New Light ofMyanmar）今天發表社論，首度詳細介紹這類犯罪活動的嚴重程度，其中包括包括網路詐騙和線上賭博。

社論指出，自2023年10月以來，軍政府已逮捕並驅逐逾5萬5000名涉嫌在邊境從事詐騙的外籍人士，其中超過5萬3000人被遣返中國。

其次是越南，迄今有超過1000人遭遣返；泰國次之，逾600人被驅逐出境，其餘嫌犯則來自其他25國。

這篇社論還說，詐騙業者並非緬甸公民或一般外籍平民，而是從鄰國非法入境緬甸的「逃犯」；軍政府呼籲鄰國「共同打擊線上詐騙與線上賭博」。

毗鄰中國的緬甸北部邊境往昔曾是線上詐騙中心的溫床，這類詐騙中心通常由與軍政府結盟的民兵組織負責經營。

不過，少數民族組成的叛軍組織發動全面攻勢後，已剷除多個詐騙園區。緬甸當地媒體曾報導，逃離叛軍掃蕩行動的詐騙頭目之後向南撤退，並在泰緬邊境重操舊業。