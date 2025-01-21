快訊

川普宣誓就職「1舉動」登上熱搜 與梅蘭妮亞微妙互動全被拍

地震後忙著PO文 無血淚政客拿人民苦難當分裂籌碼

蔡英文曾說「刪10%預算活好好的」 國民黨僅刪3.54%嗆卓揆無能

緬甸軍政府掃蕩詐騙…逾5萬嫌犯遣返中國 官媒首度細談嚴重度

中央社／ 仰光21日綜合外電報導
圖為中國大陸演員王星魚泰緬邊境獲救後畫面。 路透
圖為中國大陸演員王星魚泰緬邊境獲救後畫面。 路透

緬甸軍政府今天宣布，自2023年10月以來，已有逾5萬名參與線上詐騙的嫌犯遭遣返中國，軍政府也罕見呼籲鄰近國家攜手合作，共同打擊詐騙。

法新社報導，近年詐騙園區如雨後春筍般在緬甸邊境湧現，園區內都是遭販運和強迫勞動的外國人，詐騙目標則是他們的本國同胞。據分析人士，當地詐騙產業規模高達數十億美元。

國營的「緬甸環球新光報」（Global New Light ofMyanmar）今天發表社論，首度詳細介紹這類犯罪活動的嚴重程度，其中包括包括網路詐騙和線上賭博。

社論指出，自2023年10月以來，軍政府已逮捕並驅逐逾5萬5000名涉嫌在邊境從事詐騙的外籍人士，其中超過5萬3000人被遣返中國。

其次是越南，迄今有超過1000人遭遣返；泰國次之，逾600人被驅逐出境，其餘嫌犯則來自其他25國。

這篇社論還說，詐騙業者並非緬甸公民或一般外籍平民，而是從鄰國非法入境緬甸的「逃犯」；軍政府呼籲鄰國「共同打擊線上詐騙與線上賭博」。

毗鄰中國的緬甸北部邊境往昔曾是線上詐騙中心的溫床，這類詐騙中心通常由與軍政府結盟的民兵組織負責經營。

不過，少數民族組成的叛軍組織發動全面攻勢後，已剷除多個詐騙園區。緬甸當地媒體曾報導，逃離叛軍掃蕩行動的詐騙頭目之後向南撤退，並在泰緬邊境重操舊業。

泰國 社論 緬甸 詐騙

延伸閱讀

逃離緬詐團男模 曾遭「拔指甲」虐待？楊澤琪本人解釋了

眾院通過強制遣返性犯罪、家暴無證客 參院也可望闖關成功

赴泰工作被載到緬甸「求救要付數十萬元」 27歲火舞表演者今將返台

國安部與中方合作 已包機遣返500中國無證客

相關新聞

日本大阪通天閣附近建築烈焰狂竄 傳巨大爆炸聲至少1人受傷

日本大阪市浪速區通天閣附近「新世界本通商店街」的一棟五層樓建築，當地時間21日17時傳出火警（台灣時間21日16時）。據...

大阪「通天閣商店街」火警2小時撲滅釀1傷 目擊者：真的很恐怖

日本大阪市浪速區知名地標通天閣附近一家遊戲中心今天傍晚發生火災，一名30多歲的男店員臉部被燒傷送醫，所幸傷勢輕微。火勢在...

遭烏克蘭無人機襲擊 俄羅斯油庫與軍機工廠起火燃燒

烏克蘭軍方今天表示，夜間對俄羅斯目標發射一輪無人機，造成1座油庫起火燃燒，還導致1座生產軍用飛機的工廠發生多起「爆炸」

土耳其滑雪度假飯店大火…旅客深夜跳窗逃生 增至66死51傷

土耳其西北部包魯省滑雪度假村一間飯店今天凌晨失火，造成66人罹難，驚恐的顧客被迫深夜跳出窗外逃生

拐騙事件頻傳衝擊 泰國旅遊業者籲減陸客免簽天數

民眾赴泰後遭拐騙到緬甸詐騙園區事件頻傳，衝擊泰國旅遊市場。有人認為泰國成為了罪犯的犯罪基地，旅遊業者要求縮減中國遊客赴泰...

緬甸軍政府掃蕩詐騙…逾5萬嫌犯遣返中國 官媒首度細談嚴重度

緬甸軍政府今天宣布，自2023年10月以來，已有逾5萬名參與線上詐騙的嫌犯遭遣返中國，軍政府也罕見呼籲鄰近國家攜手合作，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。