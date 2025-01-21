視訊習近平對話曝光 普亭：俄中關係全面加強符合兩國發展任務

川普剛就任美國總統，大陸國家主席習近平21日即在北京與俄羅斯總統普亭舉行視訊會晤。據俄羅斯衛星通訊社，普亭說，俄中關係全面加強符合兩國發展任務，不受內部政治因素和當前國際政治局勢影響，以及兩國共同主張建立更加公正地多極世界秩序，「我們正在進行保障歐亞空間和世界整體安全的工作」。

據俄羅斯衛星通訊社，普亭指出，俄羅斯與中國的關係建立在友好與相互信任的基礎上。他對習近平說，「同意您的意見，即莫斯科和北京之間合作的基礎是兩國利益的廣泛共同性和對如何發展大國關係的觀點的契合。」

普亭表示，俄中在友好、相互信任和相互支持、平等和互利的基礎上發展我們的關係，全面加強俄中關係完全符合兩國綜合發展任務，有利於增進兩國人民的福祉。

普亭認為，「這些關係具有共生性，不受內部政治因素和當前國際政治局勢影響。」

普亭提到，我們共同主張建立更加公正地多極世界秩序，我們正在進行保障歐亞空間和世界整體安全的工作。他並指，俄羅斯與中國的對外政治關係和共同工作在國際事務中起著重要且穩定的作用。

普亭還提及，俄羅斯和中國在2024年前11個月的貿易額增長超過7%，兩國雙向遊客流量以及體育和教育交流規模都在不斷增長，和俄羅斯已經成為中國第一大天然氣供應國，俄中文化年框架內，兩國已聯合舉辦了130多場活動等等。

時值春節前，普亭還向習近平和中國人民新祝賀新年快樂、春節快樂。

稍早，大陸官媒央視新聞、新華社發布快迅表示，習近平和普亭舉行視訊會晤，目前中方尚未有更多訊息揭露。

值得注意的是，剛上任的川普，積極表態對中俄展開交往。在川普就職前與習近平通話後，路透報導，川普表示在就職後會「很快」跟普亭會面，如果安排順利，這將是自俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動「特別軍事行動」以來，美俄兩國領袖首度會面。