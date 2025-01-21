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日本大阪通天閣附近建築烈焰狂竄 傳巨大爆炸聲至少1人受傷
日本大阪市浪速區通天閣附近「新世界本通商店街」的一棟五層樓建築，當地時間21日17時傳出火警（台灣時間21日16時）。據日本放送協會（NHK）報導，滅火工作仍持續中，至少1人受傷送醫。
警方接受NHK訪問時表示，起火點為建築物內的1樓遊樂場，附近的另一棟建築也慘遭大火波及，已出動40輛消防車與直升機全力撲滅大火，起火原因有待調查。
報導指出，火警傳出時建築物內約有200人，已知1名30多歲的男子受傷送醫，警方還在確認是否有人受困。
附近一處餐廳的員工受訪時表示，「當時聽到巨大爆炸聲，隨後有人大喊失火了，我抓起滅火器衝出去，看到商店街明顯失火，還聽到燃燒發出的劈啪聲，相當嚇人」。
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