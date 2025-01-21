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越南捷克升級為戰略夥伴 互挺產品銷歐盟與東協

中央社／ 河內21日專電

越南總理范明正與捷克總理費亞拉，20日在布拉格共同將雙邊關係提升至戰略夥伴層級，一致同意互相為對方的產品銷往歐盟與東協提供支持並做為彼此的門戶。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，范明正（Pham Minh Chinh）18日至20日訪問捷克，這是越南總理睽違6年再度訪問捷克。范明正出發前，越南宣布給予捷克免簽，期限自今年3月1日起至年底。

費亞拉（Petr Fiala）20日中午在捷克首都布拉格歡迎范明正到訪並舉行會談。兩國總理一致同意將越南與捷克的關係提升至戰略夥伴。如此一來，捷克成為歐洲聯盟（EU）中第一個和越南成為戰略夥伴的中東歐國家，越南也是第一個和捷克成為戰略夥伴的東南亞國家。

范明正建議，捷克敦促歐盟其他國家早日批准越南與歐盟投資保護協定（EVIPA），支持歐盟執行委員會（European Commission）早日對越南漁業解除「非法、未報告、不受規範」（IUU）黃牌警告，以利越南海鮮出口。雙邊一致同意互相為雙方的產品銷往東南亞國家協會（ASEAN）與歐盟提供支持並做為彼此的門戶。

兩國總理願意共同在戰略夥伴架構下加強合作，包括國防安全、貿易投資、科技、教育培訓、文化旅遊與人員交流等傳統領域。

與此同時，越南與捷克將於再生能源、創新、數位轉型、綠色與循環經濟、資訊科技、健康保健、採礦、能源、糧食安全等領域擴大合作。

在國防安全上，兩國將在聯合國維持和平行動、軍事貿易、國防工業、飛行員培訓等領域上加強合作。

貿易投資方面，雙方將鼓勵捷克企業加強對越南各優勢領域的投資，像是汽車輔助工業、再生能源、機械製造、礦產開採與加工、化學品、食品加工等。

捷克 歐盟 越南

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