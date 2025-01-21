印尼中爪哇省山崩 釀16死10傷
印尼地區災害應變機構官員及警方今天表示，中爪哇省（CentralJava）城市北加浪岸（Pekalongan）發生山崩，造成16人死亡、10人受傷。
路透社報導，印尼地區災害應變機構官員柏加斯（Bergas Caturasi）告訴羅盤電視台（Kompas TV），這場山崩是由該地區大雨所引起。
柏加斯指出，搜尋失蹤人員的工作因降雨而受阻。
他提及：「搜尋工作持續進行中，因為我們沒有很多時間。我們正與天搶命。」
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