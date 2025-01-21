川普指加薩居民可安置印尼 印尼外交部：未聽聞也不接受

美國總統川普團隊官員日前向媒體表示，200萬名加薩人民將安置何處仍是個問題，並指印尼是其中一個可安置的國家。對此，印尼外交部表示，從未聽聞該計畫，並強調不接受任何遷移加薩居民的計畫。

國家廣播公司新聞網（NBC News）19日報導，川普和其團隊仍在討論以哈衝突的長期解決方案，並指出，川普過渡團隊官員說：「若我們不幫助加薩人民，不改善他們的生活，不給他們希望，他們就會爆發叛亂。」

川普團隊官員先前指出，如何重建加薩的問題仍在，約200萬巴勒斯坦人民該遷往何處？他舉例，「印尼或許是部份加薩人民可以遷往的安置國」。

對此，印尼外交部今天發表聲明表示，印尼政府從未收到任何有關將加薩200萬居民遷至印尼的計劃，並強調，印尼的立場仍然明確，即無法接受任何企圖驅逐或遷移加薩居民的行為。

聲明寫道，「這種減少加薩人口的作法，只會使以色列永久非法占領巴勒斯坦的領土，也與將巴勒斯坦人驅逐加薩的作法一致」。

印尼外交部表示，加薩停火須成為開啟對話和談判的動力，且應遵循國際法和「兩國方案」。