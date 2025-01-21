川普：普亭拒與烏克蘭達成協議 正在摧毀俄羅斯

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）因為不與烏克蘭達成協議結束戰爭，正在「摧毀俄羅斯」。

法新社報導，川普返回白宮橢圓形辦公室時告訴記者，「他應該達成協議；我認為，因為他不達成協議，他正在摧毀俄羅斯」。

「我認為俄羅斯會遇到大麻煩。」

川普並表示，他正準備會見普亭。

川普說：「我和他處得很好，我會希望他願意達成協議。」

川普說，俄羅斯經濟正遭受嚴重打擊，其中包括通貨膨脹。

川普還說，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）告訴他，希望達成和平協議來結束戰爭。這場戰爭是在2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭時展開。