快訊

庫克也不用「巧控滑鼠」…MacBook滑鼠推薦是什麼？網齊推3款可取代

拿不到綠卡了！川普簽署行政命令 旅美生小孩「這天起」將不再獲公民權

獨／女士官長遭戰機發動機吸入亡 初步調查原因曝光

哥倫比亞游擊隊衝突已釀百死 部分地區緊急狀態

中央社／ 哥倫比亞第布20日綜合外電報導
哥倫比亞今天向左翼游擊隊宣戰，部署數千官兵以遏制暴力事件，同時宣布部分地區進入緊急狀態。圖／美聯社
哥倫比亞今天向左翼游擊隊宣戰，部署數千官兵以遏制暴力事件，同時宣布部分地區進入緊急狀態。圖／美聯社

哥倫比亞今天向左翼游擊隊宣戰，部署數千官兵以遏制暴力事件，同時宣布部分地區進入緊急狀態。這場衝突迄今已造成至少100人喪生，並威脅哥國脆弱的和平進程。

法新社報導，短短5天內，哥倫比亞爆發一波波流血事件，從南部偏遠的亞馬遜叢林，到與委內瑞拉接壤的東北部山區，這場衝突已導致近2萬人流離失所。

分析人士表示，暴力衝突是由敵對民兵組織之間爭奪地盤所引起，他們認為搖搖欲墜的和平進程阻礙他們團結，並對利潤豐厚的古柯鹼交易構成威脅。

哥國總統裴卓（Gustavo Petro）迄今一直將自身政治前途押注在緩和局勢與對話策略上，他表示這場危機將帶來政策轉變。

他今天向武裝團體「全國解放軍」（ELN）領袖發出嚴厲警告。全國解放軍近日在邊境地區與敵對勢力發生衝突，造成80人死亡。

裴卓宣布部分地區進入「內部動亂和經濟緊急狀態」之前表示：「全國解放軍已選擇走向戰爭，他們勢將面臨一場戰爭。」

裴卓宣布進入緊急狀態，賦予地方當局權限，可限制人員流動及採取相關措施。

當局已派遣約5000名官兵到邊境地區，盼能控制哥國多年來最嚴重的一場暴力衝突。

哥倫比亞 戰爭 解放軍

延伸閱讀

嘉義6.4地震導致房屋受損 國產署啟動因應機制

嘉義6.4地震 學者：主震大能量釋放仍要小心餘震變化

嘉南地震 賴總統：已請台電儘速恢復供電穩定

重慶經濟增長 今年力拚6%

相關新聞

影／巴拿馬政府帶人查李嘉誠和記港口！回應川普控中國大陸把持運河

金融時報報導，美國總統川普20日在宣誓就職典禮重申奪回巴拿馬運河，聲稱運河遭到中國大陸把持。同日，巴拿馬政府針對香港公司...

內部罕見嚴批 ​塔利班外交部次長疾呼「讓女孩上學」

神學士（Taliban，又譯塔利班）政權外交部次長史塔尼克賽近日呼籲高層開放阿富汗女孩上學，堪稱對這項政策最嚴厲的公開批...

馬來西亞華人舞龍遊行掛「五星旗」 觸法了沒？警方調查

馬來西亞華人社團舉行舞龍文化遊行活動，這項活動原配合麻坡華團聯合會成立20周年舉辦，卻因其中一條舞龍的龍身貼有中國五星旗...

哥倫比亞游擊隊衝突已釀百死 部分地區緊急狀態

哥倫比亞今天向左翼游擊隊宣戰，部署數千官兵以遏制暴力事件，同時宣布部分地區進入緊急狀態。這場衝突迄今已造成至少100人喪...

從川普就職典禮看 那些他不做的事比要做的更令人憂心

川普宣誓就職美國總統，他宣稱美國的衰退期已經結束，黃金時代即將開啟。美國是否將迎來黃金時代有待觀察，已可確定的是就職典禮金光閃閃，全球富豪榜前五名有4位出席觀禮，總身家超過1兆美元，其中幾位平常王不見王甚至不對盤，昭告錢權的結合邁向新紀元。 而從典禮看，其實那些川普不做的，比他正面表列要做的事，更令人憂心。...

夾在中俄之間：蒙古的「第三鄰國政策」求生路

近來蒙古政府和法國歐安諾（Orano）核能公司共同宣布，雙方簽訂了鈾礦協議，目標是東戈壁省的Zuuvch-Ovoo等礦床，將在30年內陸續投入16億美元開採。蒙古獲得保證51%的收益，且不承擔任何財務義務，更預計會帶來1,600個就業機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。