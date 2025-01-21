川普喊要拿回巴拿馬運河…巴國總統：運河是巴拿馬的 永遠都是

針對美國總統川普在就職演說中重申要拿回巴拿馬運河，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）今天表示，這條連通2大洋的河道會繼續在巴拿馬的管控之下。

法新社報導，穆里諾在社群媒體發布聲明指出：「我拒不接受川普總統的言論。」

他又說：「這條運河無論是現在還是未來都是巴拿馬的。」他也反駁川普有關運河是由中國主導營運的說法，表示「全世界沒有任何國家干涉」這條運河營運。

在巴拿馬市美國大使的官邸前，有數十民眾抗議示威，焚燒美國國旗，並舉著「巴拿馬運河是非賣品」的布條。

美國於1914年開通巴拿馬運河，後來根據1977年時任美國總統卡特（Jimmy Carter）簽署的條約歸還巴拿馬。巴拿馬於1999年完全控制巴拿馬運河。