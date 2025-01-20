俄羅斯稱擊落31架無人機、占2村莊 控烏軍襲赫松州釀2死
俄羅斯今天表示，已擊落31架主要針對工業設施的烏克蘭無人機，並在烏東占領2座村莊。此外，俄國媒體報導，烏軍對俄占赫松州（Kherson）發動攻擊，造成2人死亡、多人受傷。
法新社報導，俄國國防部在通訊應用程式Telegram發文寫道：「防空系統昨晚攔截並摧毀了31架烏克蘭無人機。」
當地政府表示，敵方無人機企圖攻擊距離烏克蘭邊界約1000公里的韃靼自治共和國（Tatarstan）的工業企業。
俄國國防部今天還表示，俄國部隊在烏東占領了2個村莊，其中1個村莊距離烏軍主要供應樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）僅數公里。
俄國國防部表示，俄軍分別「解放」烏東頓內茨克州（Donetsk）希夫欽科（Shevchenko）和盧甘斯克州（Lugansk）諾沃耶戈里夫卡（Novoyegorivka）。希夫欽科距離波克羅夫斯克僅約3公里。
另一方面，俄國媒體報導，烏軍今天襲擊烏克蘭南部俄占赫松州城鎮，造成2人死亡，十多人受傷。
莫斯科當局扶植的州長表示，烏軍在貝希捷雷夫鎮（Bekhtery）一所學校附近發射「集束彈藥」，當時學生和老師正在上學途中，有兒童在這次襲擊中受傷。
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