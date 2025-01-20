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德國民調：TikTok用戶傾向支持中俄 更相信陰謀論

中央社／ 柏林20日綜合外電報導
德國的1份民調顯示，相較於其他媒體閱聽大眾，透過短影音平台TikTok獲取新聞的德國人傾向不將中國視為獨裁國家、對俄羅斯入侵烏克蘭的批評較少，且他們對氣候變遷和疫苗效用的懷疑程度也更高。路透
德國的1份民調顯示，相較於其他媒體閱聽大眾，透過短影音平台TikTok獲取新聞的德國人傾向不將中國視為獨裁國家、對俄羅斯入侵烏克蘭的批評較少，且他們對氣候變遷和疫苗效用的懷疑程度也更高。路透

德國的1份民調顯示，相較於其他媒體閱聽大眾，透過短影音平台TikTok獲取新聞的德國人傾向不將中國視為獨裁國家、對俄羅斯入侵烏克蘭的批評較少，且他們對氣候變遷和疫苗效用的懷疑程度也更高。

路透社報導，根據德國親商自由派「自由民主黨」（Free Democrats）智庫「弗里德里希諾曼自由基金會」（Friedrich Naumann Foundation for Freedom）委託「阿倫巴民主協進會」（Allensbach Institute）所做的民調，只有馬斯克（Elon Musk）旗下社群平台X用戶對陰謀論的相信程度與TikTok用戶相近。

美國針對是否應執行關閉這款熱門應用程式的法律展開激烈爭論之際，這項民調為主張TikTok經常被用來傳播假消息、對多元民主構成威脅的一方提供了佐證。

近期的地方和歐洲議會（European Parliament）選舉都顯示，最常使用TikTok的年輕選民更傾向支持極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD）。德國國會大選即將於2月23日登場，德國另類選擇黨目前在民調排名高居第2。

這項去年底進行、針對約2000人進行的民調顯示，傳統媒體閱聽人較可能相信俄國入侵烏克蘭之舉屬於非法行動，並認為柏林應支持基輔當局，德國另類選擇黨則反對援烏。

研究人員示警，外國行為者、特別是俄羅斯，正積極在熱門社群媒體平台傳播具特定政治目的的假消息。去年11月的羅馬尼亞大選中，TikTok的大力宣傳導致親俄非主流候選人意外竄起，之後當局宣告選舉無效。

民調顯示，57%的德國報紙讀者和56.5%的公共電視觀眾完全同意「中國是獨裁政權」，但只有28.1%利用TikTok獲取新聞的人同意這點。從X、YouTube和podcast節目獲取新聞的受訪者同意比例則介於上述兩者之間。

此外，40.2%全國性報紙讀者完全同意「西方支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵非常重要」，但TikTok用戶中只有13.6%同意，而X用戶有29.8%同意。

這項民調並未說明這些南轅北轍的立場差異究竟是肇因於平台提供的資訊內容，或是因為用戶本身對公共事務抱持不同觀點。

然而，身為TikTok重度使用者的29歲以下民眾顯然更容易受到資訊環境影響。民調發現，29歲以下民眾裡僅有71%相信疫苗拯救了數以百萬計的人命，其中TikTok用戶相信疫苗的比例更降至69%。

與傳統媒體閱聽人相比，TikTok用戶也較不相信中國和俄羅斯會散播假消息，反而更傾向相信德國政府散布假消息。

弗里德里希諾曼自由基金會副主席柳修瑟-奚納倫柏格（Sabine Leutheusser-Schnarrenberger）表示，「年輕人更容易受到資訊戰影響，而TikTok扮演關鍵角色。我們絕不能允許中國與俄國的假消息在我們之間蔓延」。

TikTok 德國 民調

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