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哥倫比亞游擊隊衝突逾80死 1萬多人逃離家園

中央社／ 哥倫比亞第布19日綜合外電報導

哥倫比亞和平進程幾乎陷入停滯之際，國內爆發新一波游擊隊暴力衝突，哥國官員今天回報，短短4天內已有80多人喪命，其中包括平民，還有約1萬1000人被迫逃離家園。

法新社報導，以種植古柯鹼聞名的哥倫比亞卡塔通博（Catatumbo）地區成為叛亂組織間爭奪土地的中心，這場衝突迅速升溫，當地居民被迫逃命，同時哥國軍方在當地部署約5000名士兵。

哥倫比亞官員指出，武裝團體「全國解放軍」（ELN）本月16日在卡塔通博向敵對組織發動襲擊。該組織是由現已解散的游擊隊「哥倫比亞革命軍」（FARC）前成員組成，FARC已於2017年解除武裝，但部分前成員仍持續作戰。

當地居民陷入困境，根據北桑坦德省（Norte deSantander）省長，截至今天為止，據估已有「逾80人失去性命」。

驚恐的當地人在週末背著背包和個人行李，乘坐超載的摩托車、船舶或擠上卡車後方，以逃離衝突地區。

哥倫比亞 解放軍

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