紅海危機將解除？胡塞組織：停火生效後 僅會攻擊以國商船

據葉門人道行動協調中心（ HOCC），當地武裝團體青年運動組織（Houthi，又譯胡塞組織），加薩停火協議生效後，將縮小攻擊範圍，只會鎖定與以色列有關的商船。

路透報導，HOCC是胡塞組織與商船業者間的聯絡機構，該中心在19日寄給航運業的電郵中表示，會停止「制裁」英美個人或實體名下的商船，也會停止制裁懸掛兩國旗幟的船隻。

HOCC表示，倘若停火協議的每個階段徹底執行，會停止對與以色列有關商船的攻擊。但信中也提到，如果美國及英國再次發動對葉門的「侵略」，制裁將會恢復。

許多最大航運公司，都已暫停紅海航線，並讓商船改道非洲南部，以避免攻擊。胡塞組織受伊朗支持，自2023年11月來發動了超過100起攻擊，並擊沉兩艘船，扣押一艘，殺害至少四名船員。

胡塞組織鎖定紅海南部及亞丁灣一帶發動攻擊，此區由狹窄的曼德海峽（ Bab al-Mandab ）所連接，為航行中東及非洲之角（Horn of Africa）之間的咽喉。