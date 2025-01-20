南韓研發「韓版鐵穹」飛彈攔截系統 抵禦北韓威脅

南韓國防採購計畫管理局（DAPA）今天宣布，為加強抵禦北韓威脅，今天正式開始研發類似以色列反火箭系統「鐵穹」（Iron Dome）的國產飛彈攔截系統。

韓聯社報導，DAPA表示，根據政府計畫，今起到2028年將斥資4798億韓元（約新台幣108億元），研發可同步攔截來襲飛彈的「低空飛彈防禦系統」（Low-Altitude Missile Defense，LAMD）。

由於北韓已部署射程涵蓋南韓首都圈、為數可觀的長程飛彈，南韓正設法強化首爾的防空戰力。估計韓國的5100萬人口中約有半數集中在首都圈。

DAPA表示，這套攔截系統將有助保護關鍵軍事設施，抵禦北韓飛彈威脅，並稱將全力推動國產系統初期部署。

根據DAPA，參與LAMD研發計畫的單位包括國防科學研究所（Agency for Defense Development）與多家國防承包商，其中包括LIG Nex1 Co.、韓華航太（Hanwha AeroSpace Co.）和韓華系統（HanwhaSystems Co.）等。