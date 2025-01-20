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奈及利亞油罐車爆炸 造成86人喪命

中央社／ 邁杜古利20日綜合外電報導

奈及利亞尼日州緊急管理局局長巴巴阿拉表示，發生在尼日州境內的油罐車爆炸已造成86人死亡。

路透社報導，一輛油罐車18日在尼日州（NigerState）迪科（Dikko）翻覆並爆炸，許多人因盛舀從受損車體外洩的燃油而被炸死。

巴巴阿拉（Abdullahi Baba-Ara）19日發表聲明說：「其中80人葬在迪科（基層衛生中心）的萬人塚，另5人由親屬抬進城裡，還有一人死於迪科基層衛生中心。」另有55人受傷。

去年10月奈及利亞吉嘉瓦州（Jigawa）也曾發生相似的事故，造成147人死亡。

奈及利亞自2023年以來燃油價格飆漲，因總統提努布（Bola Tinubu）當時推動經濟改革，其中之一就是終止燃油補助。

奈及利亞 尼日 爆炸

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