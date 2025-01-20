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罕見公開批評 塔利班政權外交部次長籲讓女孩上學

中央社／ 喀布爾19日綜合外電報導

塔利班政權外交部次長史塔尼克賽近日呼籲高層開放阿富汗女孩上學，堪稱對這項政策最嚴厲的公開批評之一。塔利班因禁止女孩接受中學以上教育，在國際間遭到孤立。

路透社報導，2021年美軍撤出阿富汗前，史塔尼克賽（Sher Mohammad Abbas Stanekzai）曾領導塔利班位於卡達首都杜哈（Doha）政治辦公室的談判團隊。

史塔尼克賽週末在一場演說中表示，不讓女孩及婦女接受教育，並不符合伊斯蘭律法（IslamicSharia）。

據當地廣播公司Tolo報導，史塔尼克賽說：「我們請求伊斯蘭大公國（Islamic Emirate，即塔利班政權國號）的領導人開啟教育之門…在先知穆罕默德（Prophet Muhammad）（願他得安祥）的時代，知識的大門對男女均敞開。」

他還說：「如今，在4000萬人口中，我們對2000萬人（阿富汗女性）犯下不公正之舉。」

史塔尼克賽的這番言論，是塔利班官員近年對學校關閉政策發表過最嚴厲的公開批評之一。塔利班內部消息人士和外交官過去曾告訴路透社，這些政策是由最高精神領袖艾昆薩達（Haibatullah Akhundzada）推行，儘管內部存有分歧。

塔利班曾指出，他們尊重女性權利，但須符合對伊斯蘭律法和阿富汗文化的詮釋。

然而，塔利班2022年突然一改開放女孩就讀中學的承諾，並稱正在擬定恢復就學的計畫，但未給出具體時間表，同年底也禁止女性進入大學就讀。

針對史塔尼克賽的言論，位於坎達哈市（Kandahar）的塔利班政權發言人未立即回應置評請求。

伊斯蘭 塔利班 阿富汗

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