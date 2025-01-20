快訊

盤子遭坑殺？桃園年貨大街一包巧克力518元 他一比價心寒了

把握明天好天氣 下周小年夜起連凍4天「低溫下探12度」

近期無病痛…女歌手「直播中突打鼾」 送醫急救一小時後死亡

印尼總統普拉伯沃上任近百日 民調滿意度破8成

中央社／ 記者李宗憲雅加達20日專電
圖為印尼總統普拉伯沃。(路透)
圖為印尼總統普拉伯沃。(路透)

印尼總統普拉伯沃執政將滿100天，媒體今天公布民調顯示，逾80.9%民眾滿意總統的施政表現，超越前總統佐科威的65.1%。

羅盤報（Kompas）旗下民調機構Litbang Kompas公布總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）和副總統吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）上任100天的執政滿意度。

民調顯示，80.9%的人對政府執政100天的表現感到滿意，19.1%的人表示不滿意。此調查是1月4日至10日透過訪問1000人進行，誤差幅度約為3.1%。

普拉伯沃去年2月以近6成的得票率贏得大選，10月上任至今將滿100天，他的搭檔、副總統吉伯朗是前總統佐科威（Joko Widodo）的長子。羅盤報指出，普拉伯沃上任百日的施政滿意度，超越了佐科威當年的65.1%。

據報導，民眾對普拉伯沃感到滿意，是因為他們認為，普拉伯沃所承諾的每項計劃都已開始實施，特別是將耗資71兆印尼盾（約新台幣1455億元）的免費餐食計畫。

自今年初開始實施的免費餐食計畫是普拉伯沃政府的旗艦計畫，目的是減緩學童發育遲緩問題，目標是至2029年能讓8200萬人受惠。

媒體分析，普拉伯沃獲得高滿意度的另一原因是年初時，他將上調增值稅至12%的政策局限在奢侈品上，獲民眾讚賞。另外，普拉伯沃所支持的多名地方候選人在去年的地方選舉中獲勝，也使其各項計畫得以順利實施。

印尼 普拉伯沃 民調

延伸閱讀

效仿澳洲 印尼考慮限制兒童使用社群媒體

中國印尼海警擴大合作 首度召開高級別會晤

印尼總統普拉伯沃否認赦免貪汙犯 誓言打造清廉政府

印尼預計特赦逾4萬名囚犯 巴布亞異議人士將獲釋

相關新聞

角逐加拿大新總理 前杜魯道盟友方慧蘭參選自由黨黨魁

加拿大前副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）今天投入選戰，目標是接替杜魯道（Justin Trudeau）...

印尼總統普拉伯沃上任近百日 民調滿意度破8成

印尼總統普拉伯沃執政將滿100天，媒體今天公布民調顯示，逾80.9%民眾滿意總統的施政表現，超越前總統佐科威的65.1%

TikTok獲准在美營運…馬斯克控X在陸被禁「欠缺平衡」 陸外交部回應了

美國社群平台X（前稱推特）老闆馬斯克（Elon Musk）指出，短影音平台TikTok獲准繼續在美國營運，但X平台卻不被...

助友好鄰邦休戰！緬甸政府、果敢同盟軍在北京斡旋下停火

大陸官方公布，緬甸政府與民地武（緬甸少數民族地方武裝）果敢同盟軍簽署正式停火協議，雙方18日起就地停火止戰。

將與美國打貿易戰 加拿大擬3階段報復讓川普盟友感覺痛

美國總統川普20日宣示就職，他說過上任第一天就要加徵關稅，也說過將對加拿大的所有進口商品徵收25%關稅。於是，為了迎戰川普，加拿大準備打一場全面的貿易戰，總理杜魯多（Justin Trudeau）及其閣員20日及21日將聚集在加國的「美國戰情室」，只要川普一有動作就立即反擊。...

劍指大陸 美菲五度南海聯合演習

菲律賓軍方十九日表示，菲方與美國第五度在南海進行聯合海上演習。儘管此舉可能激怒中國大陸，馬尼拉強調這場演習有助強化菲美的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。