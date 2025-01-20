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TikTok獲准在美營運…馬斯克控X在陸被禁「欠缺平衡」 陸外交部回應了

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。（美聯社）
大陸外交部發言人毛寧。（美聯社）

美國社群平台X（前稱推特）老闆馬斯克（Elon Musk）指出，短影音平台TikTok獲准繼續在美國營運，但X平台卻不被允許在大陸營運，認為這種欠缺平衡的情況應該有所改變，對此，大陸外交部發言人毛寧20日被問到此事時僅表示，只要遵守法律法規，歡迎各國的網路企業來中國發展。

毛寧20日在例行記者會上回應，中國政府依法管理網路，「只要遵守中國的法律法規，提供安全可靠的產品和服務，我們歡迎各國的互聯網企業來中國發展。」

馬斯克19日在X平台稱，長久以來不支持美國禁用TikTok，因為這麼做違反言論自由，去年4月他也曾在X平台表明，不支持美國禁止使用TikTok。

他說，「依我之見，TikTok不應在美國被禁用，儘管這麼做或許對X平台有利，違反了言論和表達自由。這不是美國所代表的一切。」

《科創板日報》20日引述知情人士稱，字節跳動並未與美方達成任何協議，只是美方決定暫不執行法案，因此TikTok恢復營運。

即將就職的美國候任總統川普19日在就職典禮前的集會上說，他將在重新執政後恢復TikTok繼續在美國營運，但希望是字節跳動與美企成立合資企業的方式，獲取TikTok的50%的股份。

在集會前幾個小時，TikTok在發給用戶的一條訊息中說，「由於川普總統的努力，TikTok正在重返美國」；川普18日接受美國全國廣播公司（NBC）時說，可能會在20日就職後發布行政命令，對TikTok「不賣就禁」法令的生效期限延後90天。

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