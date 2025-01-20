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助友好鄰邦休戰！緬甸政府、果敢同盟軍在北京斡旋下停火

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
去年11月，大陸總理李強（右）於在昆明會見緬甸軍政府領導人敏昂萊。（新華社）
去年11月，大陸總理李強（右）於在昆明會見緬甸軍政府領導人敏昂萊。（新華社）

大陸官方公布，緬甸政府與民地武（緬甸少數民族地方武裝）果敢同盟軍簽署正式停火協議，雙方18日起就地停火止戰。

大陸外交部發言人毛寧20日在例行記者會上說，1月中旬，緬甸政府與果敢同盟軍在中方斡旋和促推下，在雲南昆明舉行和談，雙方達成並簽署正式停火協議，於18日0時起就地停火止戰，雙方感謝中方為推動此次和談取得成果所做的努力。

毛寧表示，緬北局勢降溫，符合緬甸各方及地區各國的共同利益，有助於中緬邊境地區安全穩定發展，她表示中緬是友好鄰邦，中方堅決反對緬甸生戰生亂，希望各方保持停火和談勢頭，切實落實已經達成的共識，主動緩和現地局勢，透過對話進一步協商解決有關問題。

毛寧也稱，中方堅定支持緬甸維護獨立主權國家統一和領土完整，堅定支持緬甸致力於國內和平穩定，實現經濟發展，堅定支持緬甸在憲法框架下早日實現政治和解、推進國內政治議程，中方將繼續積極勸和促談，為緬北和平進程提供支持和協助。」

先前，在緬甸北部邊境衝突不斷升級之際，大陸總理李強在2024年11月6-7日在昆明舉行的「大湄公河次區域峰會」期間，會見了緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）。

去年10月，路透報導提到，中國大陸應對緬甸內戰的態度轉向積極、進行干預，從2023年10月坐視叛軍聯盟從緬甸軍政府手中奪取中緬邊境附近大片領土，但在叛軍激烈爭奪緬甸中心地帶、有所斬獲之際，北京開始封鎖邊境、切斷與叛軍控制地區的貿易，被視為阻止該聯盟進一步推進與攻擊緬甸中部城市曼德勒的舉措。

北京 毛寧 經濟發展 緬甸

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