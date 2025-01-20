快訊

台股「機器人大軍」只剩它再創新高 漲停排隊買單逾4.8萬張

下班注意！強烈大陸冷氣團來襲「9縣市下探10度」 一路冷到明上午

走出戒嚴風波陰霾？韓民調：執政黨支持度超越最大在野黨

中央社／ 首爾20日綜合外電報導

韓國民調機構Realmeter今天公布的民調顯示，執政黨「國民力量黨」支持度不僅超越最大在野黨「共同民主黨」，兩黨差距還創下約半年以來的紀錄，首度超越誤差範圍。

韓聯社報導，受網路媒體「能源經濟新聞」之託，Realmeter於本月16至17日針對全國18歲以上的1004名選民進行調查。

民調發現，國民力量的支持率為46.5%，較1週前的民調結果大增5.7個百分點；共同民主黨支持度為39%，較上週下降3.2個百分點。

兩黨的支持度差距則從上週的1.4個百分點，擴大至超越誤差範圍的7.5個百分點，創下約半年以來的新紀錄。

至於下屆政府應由哪一黨執政，支持「執政黨繼續執政」的受訪者占48.6%，認為「應實現政黨輪替」的受訪者占46.2%。

這份民調的信心水準為95%，抽樣誤差為正負3.1個百分點，回答率7.8%。

執政黨 民主黨 民調

延伸閱讀

業務費、差旅費遭刪 各部會向在野黨訴苦

總預算恐凍刪4千億 卓揆向在野黨團喊話

總預算風暴來襲 卓榮泰呼籲在野黨懸崖勒馬

卓榮泰批在野刪預算 許宇甄：嚴重侵害憲法賦予權力

相關新聞

TikTok獲准在美營運…馬斯克控X在陸被禁「欠缺平衡」 陸外交部回應了

美國社群平台X（前稱推特）老闆馬斯克（Elon Musk）指出，短影音平台TikTok獲准繼續在美國營運，但X平台卻不被...

助友好鄰邦休戰！緬甸政府、果敢同盟軍在北京斡旋下停火

大陸官方公布，緬甸政府與民地武（緬甸少數民族地方武裝）果敢同盟軍簽署正式停火協議，雙方18日起就地停火止戰。

將與美國打貿易戰 加拿大擬3階段報復讓川普盟友感覺痛

美國總統川普20日宣示就職，他說過上任第一天就要加徵關稅，也說過將對加拿大的所有進口商品徵收25%關稅。於是，為了迎戰川普，加拿大準備打一場全面的貿易戰，總理杜魯多（Justin Trudeau）及其閣員20日及21日將聚集在加國的「美國戰情室」，只要川普一有動作就立即反擊。...

劍指大陸 美菲五度南海聯合演習

菲律賓軍方十九日表示，菲方與美國第五度在南海進行聯合海上演習。儘管此舉可能激怒中國大陸，馬尼拉強調這場演習有助強化菲美的...

預防俄軍 立陶宛增國防GDP占比至5.5%

立陶宛國防委員會十七日決議，未來五年將國防支出增至國內生產總額（GDP）的百分之五點五。新增預算將用於加速建立立陶宛軍隊...

日本首相石破茂視察大阪世博會場 承諾助炒熱氣氛

2025年世界博覽會（大阪關西世博）4月將在日本大阪開幕，日本首相石破茂今天到大阪關西世博會場視察，並在會場內與大阪府知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。