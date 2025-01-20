走出戒嚴風波陰霾？韓民調：執政黨支持度超越最大在野黨
韓國民調機構Realmeter今天公布的民調顯示，執政黨「國民力量黨」支持度不僅超越最大在野黨「共同民主黨」，兩黨差距還創下約半年以來的紀錄，首度超越誤差範圍。
韓聯社報導，受網路媒體「能源經濟新聞」之託，Realmeter於本月16至17日針對全國18歲以上的1004名選民進行調查。
民調發現，國民力量的支持率為46.5%，較1週前的民調結果大增5.7個百分點；共同民主黨支持度為39%，較上週下降3.2個百分點。
兩黨的支持度差距則從上週的1.4個百分點，擴大至超越誤差範圍的7.5個百分點，創下約半年以來的新紀錄。
至於下屆政府應由哪一黨執政，支持「執政黨繼續執政」的受訪者占48.6%，認為「應實現政黨輪替」的受訪者占46.2%。
這份民調的信心水準為95%，抽樣誤差為正負3.1個百分點，回答率7.8%。
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