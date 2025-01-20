Google向印度農場買碳權 藉生物炭技術推動碳移除

谷歌（Google）表示他們將從印度一項計畫購買碳信用額度，相關計畫預計將大量農業廢棄物轉化為生物炭。透過熱裂解製成的生物炭有助於移除二氧化碳並將之儲存於土壤中。

路透社報導，Google與印度供應商Varaha於16日簽訂的這項協議是有史以來與生物炭（biochar）相關的最大交易之一，也是科技巨頭Google首次涉足印度碳移除（CDR）產業。

Google是眾多試圖透過碳移除來抵換碳排放的大型科技公司之一。碳移除涉及一系列用以移除大氣和海洋中現有二氧化碳的法法。

部分開發商正在研發昂貴的新技術，以直接吸取大氣中的二氧化碳，而像生物炭這樣的解決方案則可當作成本較低的短期選擇。

Google碳移除計畫負責人史波克（Randy Spock）說：「生物炭是一種具前景的碳移除方法，因為它可以利用現有技術在全球擴大規模，並對土壤健康產生正向的副作用。」

Varaha將向印度數以百計小型農場購買農業廢棄物，並建造煉爐將農業廢棄物燒製成生物炭。這些生物炭可以鎖住二氧化碳數百年，同時也會提供給農民作為肥料的替代品。

Google計劃從現在起到2030年購買10萬噸碳信用額度。Varaha執行長詹恩（Madhur Jain）表示，印度農場的廢棄物為推動生物炭產量快速成長提供廣大空間，這些農業廢棄物的數量足供每年生產夠封存1億噸碳排的生物炭。

雖然碳移除目前僅占全球碳交易的一小部分，但隨著各國和企業尋求抵銷碳排的新方法，碳移除產業可望快速成長。

簡單來說，生物炭（biochar）就是將生物有機資材（biomass）如木頭、竹子、稻殼等富含碳的物質，經特殊高溫裂解程序製成多孔隙的碳質材料，能將二氧化碳以固體碳的形式永久儲存，是聯合國下轄政府間氣候變遷問題小組（IPCC）認可的負排放技術。

批評者認為碳移除無法取代減排措施，他們還示警，像生物炭這樣的解決方案無法保證二氧化碳能被永久移除。

不過詹恩說：「我們將面臨全球暖化的高峰。即使有些方法只能減少或移除（二氧化碳）20至40或50年，但我認為仍必須盡力去做所有可能的事。」