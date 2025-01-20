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菲逮捕可疑中國間諜 攜儀器探索軍事敏感地區

中央社／ 馬尼拉20日專電

菲律賓國家調查局與軍方今天宣布，逮捕1名疑似在菲從事間諜活動的中國籍男子，以及2名菲律賓籍助手，3人攜帶即時資料傳送儀器，探索過菲美重要軍事基地所在的城鎮。

菲律賓國家調查局（NBI）網路犯罪小組組長羅托克（Jeremy Lotoc）今天在記者會上說，根據軍方初步調查及公開來源情報，這名被捕的中國男子畢業於一所由中國人民解放軍控制的大學。

羅托克說，這名中國人是「控制工程」（controlengineering）專家，疑為潛伏特務，在菲至少已有5年之久，平時混跡在人群之中，外貌並不起眼；2名菲律賓同夥當中，一人是他的司機，另一人則是隨從。

執法人員在他們身上發現偵查目標地圖，推測在偵查完北部的呂宋島（Luzon）之後，就會到中部的維薩亞斯群島（Visayas）和南部的民答那峨島（Mindanao）。

此外，從這名中國人的手機中發現，他定期向空殼公司匯寄170萬（約為新台幣95萬元）至1200萬披索金額，菲律賓國家調查局已開始追查背後的可能間諜網絡。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）在同一場記者會上說，這名可疑中國間諜已經去過數個菲美「加強國防合作協議」（EDCA）軍事據點的所在地。

菲美兩國於2014年簽署EDCA，允許美方安排官兵輪駐菲律賓，使用菲國軍事基地、興建軍事設施，目前菲依協議開放美軍使用境內9處戰略據點，被稱為EDCA據點。

布勞納說，這群人很可能在整理地標和地形，作為軍事用途或軍事攻擊用途。

他補充，軍方去年也曾逮捕一名持有新型間諜設備的中國人，相信中國在菲律賓的間諜行為更早以前就開始。

另一方面，菲律賓國家調查局局長桑蒂雅各（JaimeSantiago）說，嫌疑犯隨車攜帶即時資料傳輸設備，不排除每走訪一處，就即時把蒐集到的資訊傳回中國。

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