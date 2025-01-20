劍指大陸 美菲五度南海聯合演習

菲律賓軍方十九日表示，菲方與美國第五度在南海進行聯合海上演習。儘管此舉可能激怒中國大陸，馬尼拉強調這場演習有助強化菲美的海上合作及協同作戰能力。

路透報導，菲律賓軍方透過聲明指出，菲方與美國在十七、十八日舉行今年首次「海上合作行動」，這也是自二○二三年發起這項聯合行動來，第五度進行合作。

在菲律賓總統馬可仕執政下，菲美安全合作有所提升。馬可仕轉向親近華府，允許美軍使用更多當地軍事基地，包括鄰近台灣的戰略據點。

美國出動卡爾文森號航空母艦打擊群、二艘飛彈驅逐艦、二架直升機及二架F-18大黃蜂戰鬥機，參與這場聯合海上行動。

菲方則部署其魯納號巡防艦、安德勒斯波尼法修號巡邏艦、二架戰機以及空軍搜救部隊。菲國軍方說，這些演練行動「強化雙方海上合作及協同作戰能力」。

中國大陸駐馬尼拉大使館並未立即回應置評請求。

菲律賓日前才抗議，大陸在菲國專屬經濟海域內部署其現役噸位最大、長達一六五公尺且有「怪物」之稱的海警船。