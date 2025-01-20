劍指大陸 美菲五度南海聯合演習

聯合報／ 國際中心／綜合報導
菲律賓軍方表示，菲方與美國第5度在南海進行聯合海上演習。菲律賓總統小馬可仕執政下，菲美兩個盟邦間的安全合作有所提升。美聯社
菲律賓軍方表示，菲方與美國第5度在南海進行聯合海上演習。菲律賓總統小馬可仕執政下，菲美兩個盟邦間的安全合作有所提升。美聯社

菲律賓軍方十九日表示，菲方與美國第五度在南海進行聯合海上演習。儘管此舉可能激怒中國大陸，馬尼拉強調這場演習有助強化菲美的海上合作及協同作戰能力。

路透報導，菲律賓軍方透過聲明指出，菲方與美國在十七、十八日舉行今年首次「海上合作行動」，這也是自二○二三年發起這項聯合行動來，第五度進行合作。

在菲律賓總統馬可仕執政下，菲美安全合作有所提升。馬可仕轉向親近華府，允許美軍使用更多當地軍事基地，包括鄰近台灣的戰略據點。

美國出動卡爾文森號航空母艦打擊群、二艘飛彈驅逐艦、二架直升機及二架F-18大黃蜂戰鬥機，參與這場聯合海上行動。

菲方則部署其魯納號巡防艦、安德勒斯波尼法修號巡邏艦、二架戰機以及空軍搜救部隊。菲國軍方說，這些演練行動「強化雙方海上合作及協同作戰能力」。

中國大陸駐馬尼拉大使館並未立即回應置評請求。

菲律賓日前才抗議，大陸在菲國專屬經濟海域內部署其現役噸位最大、長達一六五公尺且有「怪物」之稱的海警船。

美國 菲律賓 馬尼拉

延伸閱讀

不畏大陸！美菲於南海聯合演習 強化海上合作及協同作戰

香港大學近月60多名學生被詐騙！損失逾2.5億元、多為大陸學生

中菲進行南海雙邊磋商 對菲黃岩島海域挑釁侵權中方提嚴正交涉

菲中召開南海磋商會議 同意歧見中仍可合作

相關新聞

劍指大陸 美菲五度南海聯合演習

菲律賓軍方十九日表示，菲方與美國第五度在南海進行聯合海上演習。儘管此舉可能激怒中國大陸，馬尼拉強調這場演習有助強化菲美的...

預防俄軍 立陶宛增國防GDP占比至5.5%

立陶宛國防委員會十七日決議，未來五年將國防支出增至國內生產總額（GDP）的百分之五點五。新增預算將用於加速建立立陶宛軍隊...

日本首相石破茂視察大阪世博會場 承諾助炒熱氣氛

2025年世界博覽會（大阪關西世博）4月將在日本大阪開幕，日本首相石破茂今天到大阪關西世博會場視察，並在會場內與大阪府知...

哥倫比亞動盪又起！叛亂組織衝突增至60死、32人被綁架

哥倫比亞政府的監察員辦公室今天指出，叛亂組織「全國解放軍」與「哥倫比亞革命軍」殘黨在鄰近委內瑞拉邊境的哥國卡塔通博地區作...

首度跌破3成！日媒最新民調：首相石破茂內閣支持率僅28%

日本每日新聞與社會調查研究中心最新民調顯示首相石破茂內閣支持率為28%，較上個月調查的30%下滑2個百分點，也是首度低於...

遣返無證客／墨西哥已在邊境 準備好十餘處收容所

眼看川普二度入主白宮，即將展開大規模遣返無證客行動，墨西哥政府提前在美墨邊境城市準備好十餘處收容所，可安置數萬移民。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。