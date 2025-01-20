預防俄軍 立陶宛增國防GDP占比至5.5%

立陶宛國防委員會十七日決議，未來五年將國防支出增至國內生產總額（GDP）的百分之五點五。新增預算將用於加速建立立陶宛軍隊師級單位。

中央社引述立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛總統瑙塞達十七日舉行國防委員會會議後表示，委員會已同意在二○二六年至二○三○年間，每年將GDP的百分之五至六用於國防支出。

美國候任總統川普本月要求北約盟國，將國防支出標準從現行占GDP百分之二拉高到百分之五。

去年北約卅二個成員國有廿三國達成軍費占GDP百分之二。如果立陶宛達到百分之五目標，將成為國防支出占GDP比率最高的北約成員國。目前占比最高的是波蘭，其國防開支占GDP逾百分之四，預計今年底將接近百分之五。

立陶宛原編列廿五億歐元（約台幣八百四十八億元）作為二○二五年國防預算，約占GDP百分之三。新政府將二○二五年的借貸上限提高約八億歐元（約台幣二百七十一億元），若借貸金額全部用於國防，國防支出占GDP可提高至百分之四。

瑙塞達強調，政府目前沒有計畫提高稅收，預算增幅將通過借貸及削減其他公共開支來實現。

立陶宛國防委員會在去年指出，立陶宛現行國防預算佔GDP約百分之三，將不足以在二○三○年前建立師級軍事單位。要實現該目標，需額外資金用於購買昂貴的戰車，並建設能夠支持師級單位的基礎設施。

立陶宛國防官員估計，按照目前的資金水準，立陶宛師級軍事單位可能要到二○三六年至二○四○年才能全面運作。瑙塞達指出：「俄羅斯軍事侵略的可能性依然存在，但不是迫在眉睫。我們必須大幅加強國防與遏制威脅的能力，投入更多資源。」