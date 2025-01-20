聽新聞
0:00 / 0:00

預防俄軍 立陶宛增國防GDP占比至5.5%

聯合報／ 國際中心／綜合報導

立陶宛國防委員會十七日決議，未來五年將國防支出增至國內生產總額（GDP）的百分之五點五。新增預算將用於加速建立立陶宛軍隊師級單位。

中央社引述立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛總統瑙塞達十七日舉行國防委員會會議後表示，委員會已同意在二○二六年至二○三○年間，每年將GDP的百分之五至六用於國防支出。

美國候任總統川普本月要求北約盟國，將國防支出標準從現行占GDP百分之二拉高到百分之五。

去年北約卅二個成員國有廿三國達成軍費占GDP百分之二。如果立陶宛達到百分之五目標，將成為國防支出占GDP比率最高的北約成員國。目前占比最高的是波蘭，其國防開支占GDP逾百分之四，預計今年底將接近百分之五。

立陶宛原編列廿五億歐元（約台幣八百四十八億元）作為二○二五年國防預算，約占GDP百分之三。新政府將二○二五年的借貸上限提高約八億歐元（約台幣二百七十一億元），若借貸金額全部用於國防，國防支出占GDP可提高至百分之四。

瑙塞達強調，政府目前沒有計畫提高稅收，預算增幅將通過借貸及削減其他公共開支來實現。

立陶宛國防委員會在去年指出，立陶宛現行國防預算佔GDP約百分之三，將不足以在二○三○年前建立師級軍事單位。要實現該目標，需額外資金用於購買昂貴的戰車，並建設能夠支持師級單位的基礎設施。

立陶宛國防官員估計，按照目前的資金水準，立陶宛師級軍事單位可能要到二○三六年至二○四○年才能全面運作。瑙塞達指出：「俄羅斯軍事侵略的可能性依然存在，但不是迫在眉睫。我們必須大幅加強國防與遏制威脅的能力，投入更多資源。」

北約 國防預算 立陶宛

延伸閱讀

澳籍戰俘傳遭俄軍處決 澳總理警告將嚴厲回應

互設代表處推手 賴總統贈勳給立陶宛前外長藍柏吉斯

立陶宛前外長訪台 將接受賴總統頒贈大綬景星勳章

立陶宛總理：歐洲與中國關係面臨「坎坷之路」

相關新聞

劍指大陸 美菲五度南海聯合演習

菲律賓軍方十九日表示，菲方與美國第五度在南海進行聯合海上演習。儘管此舉可能激怒中國大陸，馬尼拉強調這場演習有助強化菲美的...

預防俄軍 立陶宛增國防GDP占比至5.5%

立陶宛國防委員會十七日決議，未來五年將國防支出增至國內生產總額（GDP）的百分之五點五。新增預算將用於加速建立立陶宛軍隊...

日本首相石破茂視察大阪世博會場 承諾助炒熱氣氛

2025年世界博覽會（大阪關西世博）4月將在日本大阪開幕，日本首相石破茂今天到大阪關西世博會場視察，並在會場內與大阪府知...

哥倫比亞動盪又起！叛亂組織衝突增至60死、32人被綁架

哥倫比亞政府的監察員辦公室今天指出，叛亂組織「全國解放軍」與「哥倫比亞革命軍」殘黨在鄰近委內瑞拉邊境的哥國卡塔通博地區作...

首度跌破3成！日媒最新民調：首相石破茂內閣支持率僅28%

日本每日新聞與社會調查研究中心最新民調顯示首相石破茂內閣支持率為28%，較上個月調查的30%下滑2個百分點，也是首度低於...

遣返無證客／墨西哥已在邊境 準備好十餘處收容所

眼看川普二度入主白宮，即將展開大規模遣返無證客行動，墨西哥政府提前在美墨邊境城市準備好十餘處收容所，可安置數萬移民。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。