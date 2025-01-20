日媒民調：逾7成受訪者對川普美國優先主義感不安

日本讀賣新聞社最新民調顯示，72%的受訪者對於即將就任美國總統的川普所主張「美國優先主義」感到不安；66%的受訪者不認為日本首相石破茂能與川普建立互信關係。

川普（Donald Trump）將於美國時間20日（台灣時間21日凌晨）就任美國總統，讀賣新聞於本月17至19日實施的民調顯示，對川普所主張的美國優先主義感到不安的受訪者占72%；不會感到不安者占21%。

日本首相石破茂預定2月中旬以前訪問美國，與川普舉行領袖會談。

讀賣民調顯示，不認為石破能與川普建立互信關係的受訪者占66%；認為兩人可建立互信關係者占23%。

民調顯示，石破內閣支持率為40%，與上一次於上個月實施的民調結果39%相差無幾。內閣不支持率是46%，上一次是48%。

日本國會將於本月24日開會。民調顯示，不認為石破能發揮領導力的受訪者占64%；認為石破能發揮領導力者占24%。

對於執政黨自民黨處理「政治與金錢」（小金庫問題）的作法，為已充分因應的受訪者僅占9%；不認為已充分因應者高達86%。

在政黨支持率方面，自民黨28%（上一次民調24%）、國民民主黨13%（上一次12%）、立憲民主黨5%（上一次8%），無黨派34%（上一次36%）。

這份民調也顯示，對於今年夏天將舉行的參議院選舉，贊成配合參議院選舉同天舉行眾議院選舉的受訪者占53%；反對者占24%。

民眾被問及期待下一次眾議院選舉後由哪個政黨執政的問題時，回答「希望以自民黨為主的政權持續執政」者占41%（上個月調查41%）、回答「希望以在野黨為主的政權執政」者占40%（上個月41%）。