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日本首相石破茂視察大阪世博會場 承諾助炒熱氣氛

中央社／ 東京19日專電
2025年世界博覽會（大阪關西世博）4月將在日本大阪開幕，日本首相石破茂今天到大阪關西世博會場視察。美聯社
2025年世界博覽會（大阪關西世博）4月將在日本大阪開幕，日本首相石破茂今天到大阪關西世博會場視察。美聯社

2025年世界博覽會（大阪關西世博）4月將在日本大阪開幕，日本首相石破茂今天到大阪關西世博會場視察，並在會場內與大阪府知事吉村洋文會談。他對吉村表示，「政府將協助提升世博的熱度」。

石破今天到大阪關西世博會場（位於大阪市的人工島夢洲）視察正在建設中的場館。之後，他與大阪府知事吉村洋文舉行約30分鐘會談。

會談後，石破對媒體表示，「不僅是一時性的而已，要如何讓舉辦世博變成遺產，我聽取了知事的想法」。

大阪關西世博的營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會）目標是售出2300萬張門票，計畫其中約6成的1400萬張是預售票，但目前預售票實際銷量約746萬張，僅是目標的約5成。

對此，石破對媒體表示，「目前雖預售票售況沒賣得很好，但不擔心」、「在關西以外的地區尚未充分被知曉，如果回頭客多的話，集客數就能增加，會努力讓世博得以舉辦成功。」

石破今天在會場視察了迎接各國貴賓的「迎賓館」、日本政府出展的「日本館」、會場、會場的象徵、也是世界最大規模的木造建築「環狀大屋頂」等。

這是石破去年10月就任首相後，首度視察大阪關西世博會場。本月17日，石破就任大阪關西世博的名譽會長。

世博 大阪 日本

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