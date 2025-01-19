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馬來西亞警方破獲製毒工廠！10台人被捕、3人毒品尿檢呈陽性

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馬來西亞警方破獲製毒工廠！10台人被捕、3人毒品尿檢呈陽性

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
馬來西亞雪蘭莪州前年5月日出時一景。美聯社
馬來西亞雪蘭莪州前年5月日出時一景。美聯社

馬來西亞媒體19日報導，大馬警方最近破獲境內1個製毒工廠，共起出價值1億多馬幣（約台幣7億8100萬元）的毒品、手槍、衝鋒槍和900發子彈，10名台灣籍男子被捕。

警方共逮捕12人，其中2人分別是1名馬來西亞男子及1名泰國女子。警方16日據報前往雪蘭莪州2地多次攻堅，共逮捕年離在20至50歲間的12名犯嫌。

「武吉安曼」（Bukit Aman）（大馬警察總部）肅毒部總監許國振說，警方這次查獲的毒品，估計市值約達1億1799萬馬幣（約台幣9億2100萬元），約可提供334萬名毒蟲吸食。

許國振還說，10名台灣籍犯嫌中，有3人的尿檢對毒品呈陽性反應。另外，馬來西亞警方在向台灣法務部調查局查詢後，確認其中6人曾涉及毒品等其他重大罪行。

許國振表示，外國販毒集團在大馬設立製毒工廠，主要看中大馬作為中繼站的地理位置，再透過管道運往第3國販賣。

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攻堅 毒品 警察 販毒 馬來西亞

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