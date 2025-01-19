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海地幫派暴力不歇 肯亞增派217名警力

中央社／ 太子港18日綜合外電報導
海地總理費艾梅在執行解決海地暴力問題的維和任務的肯亞警察特遣隊抵達海地太子港杜桑·盧維杜爾國際機場後發表演說。路透
海地總理費艾梅在執行解決海地暴力問題的維和任務的肯亞警察特遣隊抵達海地太子港杜桑·盧維杜爾國際機場後發表演說。路透

肯亞今天再向加勒比海國家海地派遣217名警察，為其人手不足的維安支援團提供後援；海地幫派暴力猖獗，至今導致100多萬人流離失所。

路透社報導，約10國承諾派遣3100人赴海地支援聯合國部隊，但目前沒有部署多少人員。

法新社報導，去年6月，肯亞為首的「多國維安任務支援團」（Multinational Security Support Mission）部署到海地，但聯合國估計，犯罪集團仍控制海地首都太子港約85%地區。

海地總理費艾梅（Alix Didier Fils-Aime）今天在太子港機場迎接肯亞警察。這支警力將增援去年部署到海地的第一批400名員警。

費艾梅說：「這些增援部隊的到來，代表我國擺脫犯罪網絡控制、恢復和平的關鍵一步。」

肯亞內政部長穆爾科門（Kipchumba Murkomen）今天稍早在聲明中表示，肯亞領導的海地特派團「在減少幫派暴力方面取得了巨大進展，贏得全球讚揚，包括即將卸任和即將上任的美國政府稱許」。

聯合國表示，去年海地幫派暴力造成至少5601人死亡，比2023年增加約1000人。超過100萬海地人被迫逃離家園，數字是一年前的3倍。

肯亞總統魯托（William Ruto）去年9月表示，最終將部署約2500名警察。

幫派 海地 肯亞 警察

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