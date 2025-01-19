哥倫比亞動盪又起！叛亂組織衝突增至60死、32人被綁架
哥倫比亞政府的監察員辦公室今天指出，叛亂組織「全國解放軍」與「哥倫比亞革命軍」殘黨在鄰近委內瑞拉邊境的哥國卡塔通博地區作戰，衝突造成的死亡數已增至大約60人。
路透社報導，哥倫比亞監察員辦公室在社群媒體發文表示，由於左翼的全國解放軍（ELN）近日跟現已解散的哥倫比亞革命軍（FARC）殘黨發生衝突，約有60人遭受暴力身亡、32人被綁架，還有數百人流離失所。
法新社報導，ELN是哥倫比亞目前仍活躍的最大武裝團體，FARC則在打了50多年內戰後，於2016年與哥國政府簽署和平協議，但部分成員仍拒絕放下武器。
哥倫比亞出現新一波動盪之際，總統裴卓（Gustavo Petro）昨天暫停與ELN進行的和平談判，但談判早已陷入停滯。
裴卓於社群媒體X平台指控ELN犯下「戰爭罪」，他還說「這就是為何我們暫停跟這個團體對話，因為ELN無意締造和平」。
哥倫比亞政府今天宣布，已經加強在卡塔通博（Catatumbo）地區的軍事攻勢。
多年以來，各敵對團體一直在這個地區爭奪古柯鹼貿易的控制權。
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