快訊

正確明智決定...台中婦搭公車聽到名下房產被抵押 嚇傻做對一事沒上當

以哈第一階段停火協議生效！33名釋放人質名單曝 聲明揭延遲原因

114學測國文／老師也寫到不耐煩…考題鑑別度高 1題幹不明確答案有爭議

不畏大陸！美菲於南海聯合演習 強化海上合作及協同作戰

中央社／ 馬尼拉19日綜合外電報導
菲律賓軍方今天表示，菲方與美國第5度在南海進行聯合海上演習。菲律賓總統小馬可仕執政下，菲美兩個盟邦間的安全合作有所提升。美聯社
菲律賓軍方今天表示，菲方與美國第5度在南海進行聯合海上演習。菲律賓總統小馬可仕執政下，菲美兩個盟邦間的安全合作有所提升。美聯社

菲律賓軍方今天表示，菲方與美國第5度在南海進行聯合海上演習。儘管此舉可能激怒中國，馬尼拉強調這場演習有助強化菲美的海上合作及協同作戰能力。

路透社報導，菲律賓軍方透過聲明指出，菲方與美國在本月17、18日舉行今年首次的「海上合作行動」，同時這也是2023年發起這項聯合行動來，第5度進行該合作。

在菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）執政下，菲美兩個盟邦間的安全合作有所提升。小馬可仕轉向親近華府，允許美軍使用更多當地軍事基地，包括鄰近台灣的戰略據點。

參與這場聯合海上行動的包括美國卡爾文森號（Carl Vinson）航空母艦打擊群、2艘導向飛彈驅逐艦、2架直升機及2架F-18大黃蜂式戰鬥機（Hornet）。

菲方則部署其魯納號（BRP Antonio Luna）巡防艦、安德勒斯波尼法修號（BRP Andres Bonifacio）巡邏艦、2架FA-50戰機以及空軍搜救部隊。

菲律賓軍方談到，這些演練行動「強化了雙方的海上合作及協同作戰能力（interoperability）」。

中國駐馬尼拉大使館在週末期間並未立即回應置評請求。

菲律賓日前才抗議，中國在菲國專屬經濟海域內部署其現役噸位最大、長達165公尺且有「怪物」之稱的海警船。

南海 小馬可仕 演習 美國 菲律賓

延伸閱讀

菲律賓國安會改組排除副總統 外界認為是政治鬥爭延續

美中開年南海互別苗頭 卡爾文森號重返南海延安艦率艦隊實戰化演練

揚言暗殺總統！菲副總統疑涉貪 民眾遞第3個彈劾狀控「長期有異常支出」

兩家族鬥爭影響美中布局 菲國副總統薩拉3天內2度遭遞狀彈劾

相關新聞

哥倫比亞動盪又起！叛亂組織衝突增至60死、32人被綁架

哥倫比亞政府的監察員辦公室今天指出，叛亂組織「全國解放軍」與「哥倫比亞革命軍」殘黨在鄰近委內瑞拉邊境的哥國卡塔通博地區作...

不畏大陸！美菲於南海聯合演習 強化海上合作及協同作戰

菲律賓軍方今天表示，菲方與美國第5度在南海進行聯合海上演習。儘管此舉可能激怒中國，馬尼拉強調這場演習有助強化菲美的海上合...

首度跌破3成！日媒最新民調：首相石破茂內閣支持率僅28%

日本每日新聞與社會調查研究中心最新民調顯示首相石破茂內閣支持率為28%，較上個月調查的30%下滑2個百分點，也是首度低於...

遣返無證客／墨西哥已在邊境 準備好十餘處收容所

眼看川普二度入主白宮，即將展開大規模遣返無證客行動，墨西哥政府提前在美墨邊境城市準備好十餘處收容所，可安置數萬移民。

奈及利亞成金磚夥伴國 加強與「全球南方」合作

巴西外交部17日發表公報，作為金磚國家輪值主席國，巴西宣布奈及利亞正式成為「金磚夥伴國」。奈及利亞是第九個金磚夥伴國。白...

日媒：自民黨幹事長將接任日中友好議員聯盟會長

日本讀賣新聞今天報導，根據幾名相關人士透露，預料自民黨幹事長森山裕將接任由跨黨派國會議員組成的日中友好議員聯盟下任會長，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。