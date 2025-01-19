首度跌破3成！日媒最新民調：首相石破茂內閣支持率僅28%

日本每日新聞與社會調查研究中心最新民調顯示首相石破茂內閣支持率為28%，較上個月調查的30%下滑2個百分點，也是首度低於30%；這次的不支持率跟上次調查同為53%。

石破內閣2024年10月1日上路，但在同月27日舉行的眾議院大選中大敗，執政黨自民黨斬獲席次從原本過半數變成未過半數，成為繼1994年的羽田孜內閣後又一個「少數執政黨」。

這次民調採用以智慧型手機使用者為對象的d-SURVEY調查方式，從全日本18歲以上約7000萬人進行隨機抽樣，總計獲得2042人有效回答。