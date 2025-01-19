基輔：俄攻擊烏境又釀6死 俄稱再下烏克蘭兩地
俄烏戰爭迄今打了34個月，烏克蘭表示，俄羅斯今天攻擊的攻擊行動，在首都基輔（Kyiv）與另外2處共造成6人喪生；俄軍則說已再攻下烏東兩個據點。
法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）表示，俄國在基輔的飛彈攻擊行動，至少造成3人死亡、3人受傷。
在南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia），俄國的攻擊造成1死11傷；當地首長形容俄軍在民眾睡夢中發動「無恥的」攻擊。
而在另一個南部城鎮別里斯拉夫（Beryslav），則有另外2人命喪迫擊砲襲擊之中。
路透社報導，俄羅斯國防部表示，俄軍現控制烏東的佩特羅拉夫利夫卡（Petropavlivka），並占領了弗列米夫卡（Vremivka）。
路透社無法獨立查核這項說法。
烏克蘭軍方聲明並未提及這兩個村莊淪陷，僅說主要城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）附近發生激烈戰鬥。
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