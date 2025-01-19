日媒：自民黨幹事長將接任日中友好議員聯盟會長

「世人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿」。以色列報復哈瑪斯突襲15個月，停火協議始終是虛晃一招，以色列為何選在這個時間點同意？電影「唐伯虎點秋香」取材自唐寅詩作的台詞，提供重要線索。 以國媒體披露驚人內幕，相同的協議早在去年5月就擬妥，拖到現在，是以國總理內唐亞胡要做面子給川普，讓他在宣誓就職前就有外交成果，這得歸功於「狂人理論」（Madman Theory）。

2025-01-19 10:30