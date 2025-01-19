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日媒：自民黨幹事長將接任日中友好議員聯盟會長

中央社／ 東京19日綜合外電報導
自民黨幹事長森山裕。（路透）
自民黨幹事長森山裕。（路透）

日本讀賣新聞今天報導，根據幾名相關人士透露，預料自民黨幹事長森山裕將接任由跨黨派國會議員組成的日中友好議員聯盟下任會長，聯盟最快本月舉行大會正式決定。

自民黨前幹事長二階俊博從2023年4月接任日中友好議員聯盟會長，但由於去年10月未競選連任眾議員從政壇引退，讓外界關注誰將接棒下任會長。

森山本身就是日中友好議員聯盟成員，過去曾和二階等人共同訪問中國，去年夏天以後也多次與中國外交部長王毅會談。

森山今年1月13日到15日率自民黨與公明黨議員團訪中，並主導2018年10月以來首次與中國共產黨高層舉行的「日中執政黨交流協議會」。在訪中期間也與中國國務院總理李強會談，推動建立與中國方面的溝通管道。

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