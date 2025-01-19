法院裁定羈押尹錫悅 南韓史上首位現任總統

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
南韓總統尹錫悅。路透
南韓總統尹錫悅。路透

首爾西部地方法院周末的值班首席法官車恩京，19日凌晨約3時（台灣時間同日凌晨約2時）裁定羈押南韓總統尹錫悅。這是南韓史上首次有現任總統被羈押，距他去年12月3日晚間突宣布緊急戒嚴已47天。

車恩京表示，裁定羈押尹錫悅的理由是他有滅證之虞。

曾任檢察總長的尹錫悅18日雖親自出席羈押庭陳述自己戒嚴的正當性，但仍未能說服法官。

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）17日向首爾西部地院聲請羈押尹錫悅，地院19日准押後，即可押他20天，但需計入他自15日被逮捕後的部分時間。

接下來尹錫悅將接受公調處和檢方的特別搜查本部（特搜部）調查。儘管他目前仍具總統身分，但仍將與一般收容人一樣，接受體檢並拍嫌犯的大頭照，並有代表他的編號，也不能穿便服。

尹錫悅自南韓去年12月以來的戒嚴風暴起，寫下該國史上多項不名譽紀錄，包括首位被逮捕的現任總統、首位被聲押的現任總統，以及首位被裁定羈押的現任總統。他去年12月18日才過64歲生日，當時已被國會表決通過彈劾案而停職中。

南韓 尹錫悅 首爾

延伸閱讀

尹錫悅成為韓首位遭聲押現任總統 被拘2天仍拒偵訊

韓總統尹錫悅拒受訊問 堅稱戒嚴合理恐遭延長拘留

又是中共介選？尹錫悅要求調查中選會的中國職員名單獲准

彈劾案第2次開庭 尹錫悅方主張戒嚴合理：守護憲法秩序最終手段

相關新聞

羈押庭開庭 尹錫悅現身

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）十七日聲請羈押總統尹錫悅，首爾西部地院十八日下午開羈押庭，他親自出庭。韓媒報導說，最...

法院裁定羈押尹錫悅 南韓史上首位現任總統

首爾西部地方法院周末的值班首席法官車恩京，19日凌晨約3時（台灣時間同日凌晨約2時）裁定羈押南韓總統尹錫悅。這是南韓史上...

持續調查濟州航空空難 南韓關閉務安機場延至4月18日

韓國當局正持續調查濟州航空班機空難事件，國土交通部今天宣布，將班機失事地點務安國際機場的關閉時間再延長到4月18日

機上搭載軟體更新進度延誤 日媒：9架F-35戰機將延遲交付日本

日媒報導，已知日本政府推動部署的美製F-35A匿蹤戰機，原訂本年度內要交付的3架將延後到明年度。若加上同樣確定延期交機的...

擴大金磚影響力 奈及利亞正式成為金磚夥伴國

巴西外交部17日發表公報，作為金磚國家輪值主席國，巴西宣布奈及利亞正式成為「金磚夥伴國」。奈及利亞是第九個金磚夥伴國。白...

罕見攻擊烏克蘭核心區域 俄軍空襲基輔市中心釀4死3傷

烏克蘭首都基輔市軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）今天表示，俄羅斯攻擊基輔造成4人喪命、3人受傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。