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羈押庭開庭 尹錫悅現身

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
被彈劾的韓國總統尹錫悅車隊離開首都首爾西區法院，返回拘留中心。現場聚集「挺尹」與「倒尹」群眾。（歐新社）
被彈劾的韓國總統尹錫悅車隊離開首都首爾西區法院，返回拘留中心。現場聚集「挺尹」與「倒尹」群眾。（歐新社）

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）十七日聲請羈押總統尹錫悅首爾西部地院十八日下午開羈押庭，他親自出庭。韓媒報導說，最快十八日晚間會有結果、最慢則是十九日凌晨。這是南韓史上首位出席自己羈押庭的現任總統。

若裁定羈押，包含自十五日起的逮捕期間在內，可押廿天，他並淪為南韓史上首位被羈押的總統，之後檢察官可聲請延押或起訴；若駁回聲請，他可立即獲釋，預料將返回首爾龍山區漢南洞的總統官邸。

地院十八日下午約二時（台灣時間同日下午一時）開庭審查，共四小時五十分鐘。南韓的羈押庭通常歷時約兩小時，但若攻防激烈也會拉長至八到十小時。

地院外有大批警力嚴陣以待，隨時應對「挺尹」與「倒尹」兩派群眾可能爆發的肢體衝突。但仍有數十名尹錫悅死忠支持者衝入地院並襲擊公調處公務車。警方共逮捕其中卅二人。

由公調處六位檢察官、尹錫悅的八位律師及他本人出庭。尹錫悅方面指稱，原本外傳將缺席的他親自出庭，是為了說明自己去年十二月三日宣布緊急戒嚴的正當性，以及他被控的內亂罪名為何不成立，才願意從位於京畿道義王市的首爾看守所，到首爾麻浦區的地院。

兩造就能否將尹錫悅突實施緊急戒嚴令後採取的封鎖國會等一連串舉動，視為以擾亂國家憲政秩序為目的發動的內亂在法庭上激烈攻防。雙方還就他有無逃亡之虞與滅證的可能性，還有尹錫悅律師團再三提出的公調處究竟能否偵辦內亂罪，以及是否為了刻意「挑法官」才向西部地院聲請逮捕令之舉有無違反管轄權等問題針鋒相對。

曾任檢察總長的尹錫悅聆聽檢方與其律師陳述後親自發言約四十分鐘，還用五分鐘做結論。

南韓 尹錫悅 首爾

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