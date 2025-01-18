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持續調查濟州航空空難 南韓關閉務安機場延至4月18日

中央社／ 首爾18日綜合外電報導
南韓當局正持續調查濟州航空班機空難事件，國土交通部今天宣布，將班機失事地點務安國際機場的關閉時間再延長到4月18日。圖／歐新社
南韓當局正持續調查濟州航空班機空難事件，國土交通部今天宣布，將班機失事地點務安國際機場的關閉時間再延長到4月18日。圖／歐新社

韓國當局正持續調查濟州航空班機空難事件，國土交通部今天宣布，將班機失事地點務安國際機場的關閉時間再延長到4月18日。

路透社報導，濟州航空一架波音737-800客機去年12月29日在務安國際機場降落，但卻以機腹著地並衝出跑道，撞上護欄後爆炸起火，造成機上179人罹難。

這是韓國境內歷來最慘重的空難，僅有位於機尾的2名機組人員倖存。

發生空難後，務安國際機場原定在今年1月7日重新開放，但韓國當局已經延長關閉時間，今天再宣布延至4月18日。

另外，韓國國土交通部日前指出，失事班機上俗稱黑盒子的飛航資料紀錄器（FDR）和座艙語音紀錄器（CVR）在空難發生前4分鐘停止記錄，使現行調查遇到困難。

南韓 機場 濟州航空 空難

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