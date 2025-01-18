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機上搭載軟體更新進度延誤 日媒：9架F-35戰機將延遲交付日本

中央社／ 東京18日綜合外電報導
日媒報導，已知日本政府推動部署的美製F-35A匿蹤戰機，原訂本年度內要交付的3架將延後到明年度。圖為在三澤基地的F-35A戰機。圖／美聯社
日媒報導，已知日本政府推動部署的美製F-35A匿蹤戰機，原訂本年度內要交付的3架將延後到明年度。圖為在三澤基地的F-35A戰機。圖／美聯社

日媒報導，已知日本政府推動部署的美製F-35A匿蹤戰機，原訂本年度內要交付的3架將延後到明年度。若加上同樣確定延期交機的F-35B，共有9架F-35A及F-35B將延至明年度部署。

日本產經新聞報導指出，在中俄軍機侵犯領空等造成日本安全保障環境日益緊張的情況下，延遲部署先進戰機可能對日本空域防禦帶來影響。

幾位日本政府相關人士透露上述訊息。具備優異匿蹤能力的F-35A及F-35B被稱為「第5代戰機」。由於美方針對機上搭載軟體的更新進度有所延誤，尚未確定戰機部署的具體時間。

目前得知對已經部署在日本的F-35A活動沒有影響。隨著中國與俄國都在推動部署第5代戰機，日本航空自衛隊也在加速引進作業。

日本防衛大臣中谷元1月10日在記者會上說明，原訂本年度（到今年3月31日止）要部署的首批6架F-35B，將延後到明年度（今年4月1日到明年3月底）交機；現在又得知F-35A也發生相同的延期問題。

3架延期交付的F-35A原訂要部署在航空自衛隊三澤基地（青森縣三澤市），但明年度接機後將改為部署在小松基地（石川縣小松市）。F-35A目前僅被部署在三澤基地，航空自衛隊希望打造在三澤及小松基地運用F-35A的環境，並盡速汰換舊式戰機。

F-35戰機雖被視為下一代的全球標準戰機，但美國許多同盟國受到開發時程延遲及價格高漲，已決定停止或暫緩採購。日本政府目前計畫將採購總計147架的F-35A及F-35B。

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