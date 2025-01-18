罕見攻擊烏克蘭核心區域 俄軍空襲基輔市中心釀4死3傷
烏克蘭首都基輔市軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）今天表示，俄羅斯攻擊基輔造成4人喪命、3人受傷。
綜合法新社與路透社報導，特卡欽科在通訊軟體Telegram上發文指出，「我們已有4人命喪舍甫琴科區（Shevchenkivsky）」，另有3人受傷。
基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）數小時前曾警告，基輔市面臨「彈道飛彈威脅」，已啟動防空系統。
克里契科隨後表示，舍甫琴科區一棟建築的窗戶被震碎，並冒出濃煙，另有一條水管遭到破壞。此外，一處鄰近市中心的地鐵站也因受到波及而暫時關閉，列車將過站不停。
這是俄軍罕見攻擊烏克蘭首都核心區域。在此之前，烏軍近月來擴大空襲俄國能源及軍事設施，包括攻擊多個俄國油庫，並2度攻擊俄國薩拉托夫（Saratov）地區軍用機場附近的設施，引發連日大火。
札波羅熱州（Zaporizhzhia）州長費多羅夫（Ivan Fedorov）表示，俄軍今天也「攻擊（札波羅熱）市中心」，導致2人受傷，造成一處工業設施的行政建築部分受損。
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