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自民黨幹事長向石破茂彙報對話中共成果 稱石破茂有意盡早訪陸

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
日本公明黨幹事長西田實仁（左起）、大陸國務院總理李強、日本自民黨幹事長森山裕，在北京人民大會堂合影。圖／日本共同社
日本公明黨幹事長西田實仁（左起）、大陸國務院總理李強、日本自民黨幹事長森山裕，在北京人民大會堂合影。圖／日本共同社

自民黨幹事長森山裕和公明黨幹事長西田實仁時隔6年零3個月重啟與中國共產黨的政黨間對話「日中執政黨交流機制」，於13日起訪問中國大陸，並於17日向日本首相石破茂匯報，森山裕在會晤後向媒體表示「我認為，石破首相正在考慮盡早（訪陸）。」

共同社報導，石破茂17日在官邸會晤自森山裕和西田實仁，兩人彙報截至15日的訪陸成果，傳達大陸國務院總理李強邀請石破茂早日訪陸一事。森山裕在會晤後除向媒體表達石破茂的訪陸意願，並指出當前重要的是在例行國會上早日通過2025年度預算，「政府大概將探討在何時能夠訪陸」。

森山裕和西田實仁為時隔6年零3個月重啟與中共的政黨間對話「日中執政黨交流機制」，從13日開始訪問中國，在陸期間他們還與李強、大陸外交部長王毅等人舉行了會談。

據大陸外交部新聞稿，王毅14日會見日本執政黨代表團時表示，當前，中日關係面臨改善發展的重要契機。希望雙方用好執政黨交流機制平台，為中日關係發展發揮積極作用；日方表示，願同中方共同落實兩國領導人共識，加強執政黨對話，推動各領域務實合作取得具體成果。

森山裕及西田實仁15日與大陸國務院總理李強舉行會談。森山裕稱，李強表示有意赴日本參加日中韓首腦會談，同時也歡迎首相石破茂在合適的時候訪陸。森山裕當時並遞交石破茂致習近平的親筆信。

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