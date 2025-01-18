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德智庫籲德國重塑外交政策 因應美與俄中對抗格局

中央社／ 柏林18日專電

柏林外交智庫近日發布報告，向德國未來新政府提出四大行動建議，警告全球正逐步形成美國對抗俄中為主的兩極對立格局，若不重新定義外交與國防政策，德國將陷入嚴重結構性危機。

德國2月即將舉行聯邦議會選舉，柏林外交智庫「德國外交政策協會」（DGAP）近日發布「幾乎一切尚未確定：2025年聯邦議會選舉前的德國外交政策形勢」報告，點明德國外交與安全政策當前的困境。

報告指出，俄羅斯侵略烏克蘭的行為持續威脅歐洲和平秩序；中國則透過修正主義挑戰現有國際規則，而隨川普重新入主白宮，美國將逐步減少在北約的角色，這些變化令德國過去依賴多邊秩序保障國家安全的策略不再管用。

DGAP因此呼籲未來新政府採取「四大行動」，重新定位外交與國防政策，以應對以美國對抗俄中為主的全球地緣政治格局。

首先要「保障主權安全」。撰寫人DGAP總裁克萊納布洛霍夫（Thomas Kleine-Brockhoff）指出，主權保障是德國核心利益的重中之重，應該在財政及社會層面賦予它更高的優先權。

具體作法包括強化聯邦國防軍的裝備與人力，提升德國國防工業的靈活與效率，並加強資安與防禦間諜；此外也應兼顧邊界管理，減少非法移民同時，有序推動合法移民制度。

其次是「拓展夥伴關係」。克萊納布洛霍夫認為，過去德國「防務依賴美國，能源依賴俄羅斯，市場依賴中國。」的模式，不知不覺讓自己在當前的大國博弈中陷入極為被動的處境。

因此建議德國在歐盟及北約框架下，深化與全球南方（Global South）國家的合作，若能在氣候變遷、公共衛生等跨國議題上找到新的共同利益者，將有助以出口導向經濟為主的德國，維持貿易穩定。

第三是推動「現代化」。除了建立歐洲最先進的高科技軍事力量，在人工智能、無人機和太空技術等領域取得突破外等，報告特別說明，現代化不僅是技術層面的提升，更關乎思維模式的根本轉變。

兩德統一後，德國議會主流政黨間歷經很長一段時間的外交與安全政策共識期，習慣在美國的庇護下，享受穩定的國際秩序，因而缺乏對相關政策的批判與反思。

報告建議，德國應從現在開始針對如極左翼「親俄」、極右翼「反歐洲一體化」等過去主流政黨難以想像的政策話題積極辯論與對話，以擴大觀點多樣性。這不僅能幫助德國現代化，也有益於深化民主政治。

最後，報告強調德國應「加速行動」。過去在軍備拓展和軍事現代化方面，德國過於重視決策過程與程序正義，而忽略了目標達成的速度，導致執行效率低下。

以軍備採購為例，根據基爾世界經濟研究所（IfWKiel）分析，按照當前採購速度，德國需要長達100年的時間，才能使聯邦國防軍的榴彈炮裝備恢復至2004年的水準。

克萊納布洛霍夫認為，這種拖延現象反映出德國長期依賴和平紅利，忽略在國際局勢劇烈變化下迅速應對的必要性。呼籲新政府應像應對氣候變遷危機時展現的緊迫感一樣，將這種行動力運用到國防和外交領域，確保德國在全球權力重組中維持國際地位與國家安全。（編輯：高照芬）114118

國防 德國 美國

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