新年度未開始…日政府已預料預算盈餘目標將破功 要到2026才達成

儘管日本的新年度要到4月才開始，但政府發布的最新預估卻顯示，日本政府一直夢寐以求的主要預算盈餘目標，將要延後一年才能達成，因為今年的政府預算背負著龐大的支出壓力，日本首相石破茂政府正面臨在野黨的擴大預算要求。

路透報導，根據這份在17日舉行的經濟財政諮問會議上發表的預測，日本政府2025年度的主要預算恐將出現4.5兆日圓的赤字，相較於先前預期的有8,000億日圓盈餘，原因是今年度下半年編列了一筆保護家庭免於生活成本高漲的追加預算；要到2026年才預估會有8,000億日圓的主要預算盈餘。

除了1986至1991年的資產泡沫時期外，日本政府的主要預算收支在二戰後的大部分時間都呈現赤字，導致了該國的政府負債與國內生產毛額（GDP）之比達到2倍以上。

雖然在稅收破紀錄的背景下，日本政府明年度的預算草案將發債規模限縮到17年來最低，但執政聯盟卻面臨著擴大開支壓力，以安撫在野黨，好讓國會能通過預算。

三菱日聯研究顧問公司資深經濟學家小林真一郎表示：「達成盈餘只像是在止血，光做到這一點根本不夠。日本快速老化的人口肯定將推升社會安全成本，央行不斷升息也意味著許多公共計畫將會變得更加花錢。」