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參加帛琉總統就職典禮 日外相岩屋毅：與林佳龍禮貌問候

中央社／ 東京17日專電
日本外相岩屋毅。路透
日本外相岩屋毅。路透

外交部林佳龍以總統特使身分出席帛琉總統就職典禮，日本外相岩屋毅今天在記者會上表示，曾與同席的林佳龍禮貌性問候。

產經新聞報導，岩屋毅表示，「由於坐在鄰座，因此進行了禮貌性問候。在有許多人參加的集會場合，相互問候是非常自然的事情。」

友邦帛琉共和國昨天舉行總統惠恕仁（SurangelWhipps Jr.）以及副總統歐宜樓 （Raynold Oilouch）就職典禮，林佳龍以總統特使身分率團出席，並於典禮結束後，前往帛琉總統府拜會並呈遞國書。

林佳龍在社群平台臉書（facebook）發文指出，除了台灣特使團外，美國、日本、英國、印度、澳州、關島，及友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國等也派出祝賀團，彰顯各國的重視。

日本方面由外相岩屋毅率團出席。每日新聞報導，由於日本與台灣沒有外交關係，因此兩國外相接觸相當罕見。

外交部 帛琉 惠恕仁 日本 林佳龍

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