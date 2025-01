馬斯克干涉英德政治踢鐵板 民調指大多數人認為「無法接受」

衛報17日報導,民調機構「輿觀」(YouGov)的一項調查顯示,大多數的英國人和德國人認為,世界首富、科技大亨兼美國候任總統川普的密友馬斯克影響本國政治的行為令人無法接受,也相信他對兩國或他們面臨的問題了解不多。

這項民調是在馬斯克發表了一連串敵意言論,攻擊英國首相施凱爾、德國總理蕭茲以及兩人的政府後,針對兩國各2200多人進行,還發現兩國的多數受訪者認為政府與馬斯克培養良好關係「不重要」、比率各為54%,約50%認為最好無視他

根據報導,英德兩國都只有13%的受訪者認為可以接受馬斯克干預本國政治,69%的英國受訪者和73%的德國受訪者表達了相反的觀點。同時,大多數人也認為馬斯克插手美國政治不可接受。

問及馬斯克對各自國家政治及他們面臨問題的了解程度時,受訪者的反應同樣尖銳。兩國只有約20%的受訪者認為馬斯克懂得「很多」或「相當多」,63%認為「不多」或「完全不懂」。類似比例的受訪者還認為,馬斯克對歐洲政治和議題總體上一無所知。

此外,馬斯克在英國和德國都非常不受歡迎,唯一例外是德國另類選擇黨(AfD)與英國改革黨(Reform UK)的選民;根據此前新聞,馬斯克曾投書德媒表態支持AfD,並與該黨總理候選人魏德爾(Alice Weidel)在「X」對談,另外曾論及捐助英國改革黨1億美元,但後來與黨魁法拉吉因故鬧翻。

根據報導,70%的AfD選民對馬斯克抱持正面看法,德國其他主要政黨的支持者則不到20%。英國改革黨選民則沒有那麼熱情,可能是因為馬斯克日前稱應該有人取代法拉吉當黨魁,但該黨支持者對馬斯克的好感率為47%,仍明顯高於保守黨選民的26%,以及在工黨和自民黨選民的僅4%至5%。

民調也顯示,雖然英國改革黨與AfD的選民更有可能認為馬斯克的政治干預可以接受,而且應該跟他培養良好關係,但只有18%的英國改革黨選民和19%的AfD選民認為馬斯克在英國或德國有影響力。

總體而言,超過70%的兩國受訪者表示,他們對好鬥成性的馬斯克抱持負面看法,但很少有人覺得馬斯克的干涉會改變任何事情,只有不到20%的受訪者認為他對國家政治有很大的影響力。

