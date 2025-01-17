菲律賓人權團體要求 取消前總統杜特蒂律師資格

菲律賓人權團體代表和法外處決受害家庭，今天要求最高法院取消前總統杜特蒂的律師資格。

根據菲律賓電視台轉播，控訴者手持「殺人者不應做律師」標語，並稱杜特蒂（Rodrigo Duterte）違反了專業人員責任與操守，不應保有律師資格。

杜特蒂於2016年6月就任菲律賓總統，至2022年6月卸任，任內強硬掃毒打擊犯罪，人權組織指控杜特蒂以法外處決方式，未經審判殺害了數以千計甚至上萬名可疑毒販、吸毒者及犯罪分子。

去年10月，菲律賓參議院就杜特蒂任內的掃毒行動召開聽證會。杜特蒂在聽證會上說，所作所為都是為了國家，命喪槍口的毒販與吸毒者多是因拒捕才被開槍，自身不會為此道歉。

他也攬下所有相關責任，要調查及司法單位勿把帳算到警察頭上。

杜特蒂是於1973年考取律師資格，曾任檢察官。

除了杜特蒂本人之外，他的女兒、現任菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte），也因被指不當使用機密費，遭不同民間團體向國會遞出3份彈劾狀。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885