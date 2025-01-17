巴基斯坦前總理伊姆蘭汗被控貪汙 遭判14年徒刑

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）和妻子的眾所矚目貪汙案今天宣判，巴基斯坦法院判決兩人罪名成立，並判處伊姆蘭汗14年有期徒刑。

法新社報導，法官拉納（Nasir Javed Rana）宣判時表示：「檢方足證其罪，伊姆蘭汗有罪。」伊姆蘭汗的妻子畢比（Bushra Bibi）則被判處7年徒刑。

伊姆蘭汗已被羈押在首都伊斯蘭馬巴德附近的監獄，反貪法院今天在此開庭審理本案，針對伊姆蘭汗夫婦共同創立的福利組織卡德基金會（Al-QadirTrust）相關事務判決兩人有罪。

伊姆蘭汗面臨約200件司法起訴，自2023年8月起被羈押至今。他說這些案件都是出於政治動機，目的是要讓他無法重返執政。