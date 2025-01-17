快訊

演藝生涯橫跨60餘年 《101真狗》女星享耆壽95歲

遠端上班有紅包！黃仁勳現身緯創尾牙 全場歡呼爆掌聲

民眾黨主席補選之爭！蔡壁如截止前登記 將和黃國昌對決

角逐取代杜魯多 加拿大央行前總裁卡尼參選自由黨黨魁

中央社／ 艾德蒙頓16日綜合外電報導
加拿大中央銀行加拿大銀行前總裁卡尼。 路透社
加拿大中央銀行加拿大銀行前總裁卡尼。 路透社

加拿大中央銀行加拿大銀行（Bank of Canada）前總裁卡尼今天宣布參與執政黨自由黨黨魁選舉，以取代現任領導人暨總理杜魯多

加拿大今年將舉行國會選舉，面對自由黨（LiberalParty）民調慘淡和同黨議員壓力，杜魯多（JustinTrudeau）日前表示，他會在自由黨於3月9日選出新領導人後，辭去自由黨黨魁及總理一職。

路透社報導，現年59歲的卡尼（Mark Carney）與人氣低迷的杜魯多政府劃清界線，以外部人士自居。卡尼也曾任英國央行「英格蘭銀行」（BoE）總裁，他憑藉豐富的金融事務經驗參選，其主要競爭對手看來會是前財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）。

卡尼聲稱他將聚焦應對陷入困境的加國經濟，讓它重回正軌。

卡尼發表參選演說時指出：「我將全心聚焦在讓我們的經濟重回正軌。」他還強調自己曾處理多場危機，並協助拯救加拿大、英國這兩大經濟體。

卡尼在2004年進入加拿大財政部前，曾為美國高盛集團（Goldman Sachs）工作。他在2007年被任命為加國央行「加拿大銀行」（BoC）總裁，一上任隨即就得應對2008年全球金融危機的後續影響。

在2013年，他接任英格蘭銀行總裁，成為首位曾領導兩大央行的人。

卡尼於2020年離開英格蘭銀行後，他被任命為聯合國氣候行動及融資特使。他也在加拿大布魯克菲爾德資產管理公司（Brookfield Asset Management）擔任高階主管，並在太平洋投資管理公司（PIMCO）、支付服務提供商Stripe等企業任職董事。

卡尼和杜魯多關係密切，杜魯多去年9月才任命他擔任經濟成長任務小組的主席。

加拿大 央行 杜魯多

延伸閱讀

加拿大擬反擊川普關稅

加拿大總理杜魯道辭黨魁、加幣逆勢上漲！總理職務能保住？誰能應付川普關稅威脅？

加國總理杜魯多請辭 川普：知道美國不會繼續補貼

加拿大總理杜魯多宣布辭黨魁 續任總理至新黨魁選出

相關新聞

角逐取代杜魯多 加拿大央行前總裁卡尼參選自由黨黨魁

加拿大中央銀行加拿大銀行（Bank of Canada）前總裁卡尼今天宣布參與執政黨自由黨黨魁選舉，以取代現任領導人暨總...

日本自民黨再爆小金庫疑雲 東京都議會會派職員被起訴

日本東京都議會的自民黨會派，疑似未在政治獻金收支報告書刊載政治獻金募款餐會的部分收入等，東京檢方今天依涉嫌違反「政治資金...

海纜頻遭蓄意破壞 北約：保護所有海纜設施是「不可能的任務」

北大西洋公約組織（NATO）基礎設施安全中心負責人今天表示，要保護龐大且至關重要的海底纜線和管線網路免受破壞，對北約成員...

非法移民入境歐盟去年減38%創4年新低 1原因奏效

歐洲邊界管理署（Frontex）近日發布2024年度報告，2024年非法入境歐盟移民年減38%，創2021年起受新冠疫情...

巴基斯坦航空這張復飛巴黎海報 讓人聯想到911恐攻

巴基斯坦國家航空公司日前推出廣告，宣傳復飛法國巴黎的航班，還寫上「巴黎，我們今天來了」，畫面卻顯示一架飛機朝艾菲爾鐵塔飛...

同天試飛火箭…藍源「新葛倫號」首飛成功 Space X星艦毀壞

兩大太空科技巨頭貝佐斯的藍源公司和馬斯克的太空探索（Space X），16日先後發射太空船，藍源的巨型火箭「新葛倫」號1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。