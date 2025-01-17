快訊

演藝生涯橫跨60餘年 《101真狗》女星享耆壽95歲

遠端上班有紅包！黃仁勳現身緯創尾牙 全場歡呼爆掌聲

民眾黨主席補選之爭！蔡壁如截止前登記 將和黃國昌對決

菲律賓在黃岩島海域演習 反制中國大陸海警船巡邏常態化

中央社／ 馬尼拉17日專電

在有「怪物」之稱的中國大陸海警船持續在黃岩島海域巡邏之際，菲律賓海軍也在同一海域執行巡邏任務，並展開為期3天的演習，以提升軍艦與人員的海上操作能力。

菲律賓海軍今天發布新聞稿稱，數艘菲律賓海軍濱海戰鬥艦今天在黃岩島（又稱民主礁）海域執行「主權巡邏」任務，同時進行單邊軍事演習。

菲律賓海軍指出，演習於17日到19日進行，聚焦操作性及通訊訓練。

新聞稿說，3艘軍艦的官兵進行水面作戰訓練，提升對現代化系統的專業操作能力與作戰準備度，以便有效執行海軍整體任務，保護菲律賓海域、捍衛菲律賓主權。

參與巡邏及演習的軍艦包括飛彈巡防艦「魯納號」（BRP Antonio Luna）、近海巡邏艦「波尼法西奧號」（BRP Andres Bonifacio）和「艾卡拉茲號」（BRP Ramon Alcaraz）。

黃岩島最近因中國大陸部署有「怪物」之稱的5901號海警船，再度成為菲中南海爭議潛在衝突點。

今年1月初，國際海事觀察專家及菲律賓海岸防衛隊發現，排水量達1萬2000噸的中國大陸5901號海警船航抵黃岩島，並在距菲國本土三描禮士省（Zambales）僅77海里的範圍常態化巡邏。

菲律賓政府認為中國大陸想藉由長駐巡邏改變黃岩島海域現狀，對此提出外交抗議並要求撤走5901號海警船，但中方未予理會。

台灣、中華人民共和國和菲律賓都主張擁有黃岩島主權。黃岩島距三描禮士省約120海里，馬尼拉聲稱它位於菲律賓200海里專屬經濟區範圍之內。

菲律賓海岸防衛隊稱，雖然公海航行自由是普世認同的權利，但這不包括在他國專屬經濟區進行「非法巡邏」和其他恫嚇性活動。

中共 南海 海軍 菲律賓 黃岩島

延伸閱讀

中菲進行南海雙邊磋商 對菲黃岩島海域挑釁侵權中方提嚴正交涉

菲中召開南海磋商會議 同意歧見中仍可合作

中菲舉行南海問題磋商會議 同意妥處海上矛盾

菲律賓軍方：黃岩島填海為紅線 若侵犯將採緊急措施應處

相關新聞

角逐取代杜魯多 加拿大央行前總裁卡尼參選自由黨黨魁

加拿大中央銀行加拿大銀行（Bank of Canada）前總裁卡尼今天宣布參與執政黨自由黨黨魁選舉，以取代現任領導人暨總...

日本自民黨再爆小金庫疑雲 東京都議會會派職員被起訴

日本東京都議會的自民黨會派，疑似未在政治獻金收支報告書刊載政治獻金募款餐會的部分收入等，東京檢方今天依涉嫌違反「政治資金...

海纜頻遭蓄意破壞 北約：保護所有海纜設施是「不可能的任務」

北大西洋公約組織（NATO）基礎設施安全中心負責人今天表示，要保護龐大且至關重要的海底纜線和管線網路免受破壞，對北約成員...

非法移民入境歐盟去年減38%創4年新低 1原因奏效

歐洲邊界管理署（Frontex）近日發布2024年度報告，2024年非法入境歐盟移民年減38%，創2021年起受新冠疫情...

巴基斯坦航空這張復飛巴黎海報 讓人聯想到911恐攻

巴基斯坦國家航空公司日前推出廣告，宣傳復飛法國巴黎的航班，還寫上「巴黎，我們今天來了」，畫面卻顯示一架飛機朝艾菲爾鐵塔飛...

同天試飛火箭…藍源「新葛倫號」首飛成功 Space X星艦毀壞

兩大太空科技巨頭貝佐斯的藍源公司和馬斯克的太空探索（Space X），16日先後發射太空船，藍源的巨型火箭「新葛倫」號1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。