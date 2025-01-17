日本自民黨再爆小金庫疑雲 東京都議會會派職員被起訴

日本東京都議會的自民黨會派，疑似未在政治獻金收支報告書刊載政治獻金募款餐會的部分收入等，東京檢方今天依涉嫌違反「政治資金規正法」起訴該會派負責會計事務的職員。

自民黨內派閥先前爆出所屬議員募到募款餐會餐券販售配額後的超額部分收入，被派閥以「回扣」方式回流給議員，而這些「回扣」金額並未刊載在派閥或議員的政治獻金收支報告書，成為不列入帳冊內的「小金庫」（秘密資金），部分相關人士已被起訴且被法院認定有罪。

「日本經濟新聞」指出，東京都議會的自民黨會派（議會內擁有相同理念議員所組成的政治團體）如今也爆發「小金庫」疑雲，可能不利於自民黨面對今年夏天舉辦的東京都議會選舉與參議院選舉。

加上執政聯盟自民黨與公明黨在眾議院的席次未過半，必須與在野黨合作才能通過2025年度總預算案，因此日本經濟新聞推測這起事件可能有礙本月24日開議的通常國會朝野協商。

關於本案，東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）今天簡易起訴東京都議會自民黨會派的政治團體「都議會自由民主黨」職員矢島英勝。他目前72歲。

東京都議會的自民黨會派2019年與2022年舉辦過政治獻金募款餐會，並分別刊載了6246萬日圓與6112萬日圓的收入。

不過東京地檢特搜部指出，該會派的收支報告書未刊載約3500萬日圓的政治獻金收入等，也沒在支出部分，刊載交給東京都議會議員方面超過販售標準的金額約2800萬日圓。

相關人士表示，該會派方面之前交給屬於自民黨會派的在職東京都議會議員，每人100張政治獻金募款餐會餐券，且每人販售的目標為50張。而部分都議會議員自行保留超過銷售目標的收入，並未繳給會派，成為不列入帳冊的「小金庫」。

日本「政治資金規正法」（類似政治獻金法）規定主辦政治獻金募款餐會的政治團體，必須在政治團體的收支報告書刊載募款餐會收入。

日本「每日新聞」報導，東京都議會議員方面，包含前議員在內有20人以上未如實刊載政治獻金，有人未申報的金額最多達數百萬日圓。