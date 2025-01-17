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美國駐印度班加羅爾領事館開館 印美關係寫新頁

中央社／ 新德里17日專電

美國印度班加羅爾領事館今天正式展開運作，印度外交部部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）在活動現場表示，這對印度與美國關係來說，是相當重要的一刻，同時也宣布印度很快地，也將在美國洛杉磯設領事館。

印度論壇報（Tribune India）報導，蘇杰生說：「班加羅爾（Bengaluru）是這麼重要的地方，對我來說，這次能讓美國外交官員在這裡常駐，是至關重要的。」

蘇杰生表示，他跟美國駐印度大使賈西迪（EricGarcetti）說：「你弄好班加羅爾（設館）的事，我就會搞定洛杉磯（設館），那是他的家鄉，所以我們在洛杉磯設領事館有多重意義。」

商業標準報（Business Standard）報導，蘇杰生在致詞時強調印度與美國間在幾個面向上的連結，並說這個領事館早該開了。

他說：「我們在可見的範圍內，了解到印度與美國間關係（發展）的潛力，我們十分鼓勵印度與美國有更好的關係。」

談到印度與美國關係發展的面向時，蘇杰生說：「我們檢視了在有人工智慧、電動車、太空、無人機這樣的時代，擺在我們眼前的所有可能性，我們的關係在很大程度上，是建立在科技上的。」

他也強調，兩國在教育、研究方面合作的重要性，蘇杰生說：「我希望看到校園合作、學生交流、美式教育出現在印度。」

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，賈西迪表示，這並非美國首次在印度設館，背後的意義是美國在印度的存在感正在擴大。

賈西迪表示，在班加羅爾設館是蘇杰生的主意，如今這個想法也終於得以落實。

印度經濟時報（Economic TImes）指出，美國駐班加羅爾辦事處人員，目前暫時棲身於星級酒店辦公，暫時還不會開始核發簽證的業務，未來工作人員將會增加，也會遷到正在蓋的領事館。

印度 美國 關係

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